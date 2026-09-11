Dos homicidios el jueves de noche: hombre asesinado a tiros en el pecho y otro acribillado en un taxi

La versión del amigo es analizada por la Policía que trabajó en la escena del homicidio donde fueron hallados cuatro casquillos de calibre 9 milímetros, según consignó Subrayado.

Hombre acribillado dentro de un taxi en Ituzaingó

Minutos después, ocurrió otro homicidio en el barrio Ituzaingó, cuando un joven de 21 años que iba en un taxi como acompañante, fue acribillado de al menos 28 balazos por parte de cuatro delincuentes que se trasladaban en dos motos.

El homicidio ocurrió cuando el taxi circulaba por la calle Los Jockey, en el barrio Ituzaingó y fue alcanzado por las motos que lo perseguían en la intersección con Camino Corrales.

La víctima logró abrir la puerta del taxi para intentar escapar pero cayó muerto al lado del vehículo con al menos 20 impactos de bala en su cuerpo. En tanto, el taxista, de 41 años de edad, recibió un disparo en la mano derecha. Fue asistido y dado de alta en el lugar.

El taxista declaró a la Policía que antes de la medianoche, el joven se comunicó con él y le pidió que lo lleve desde el intercambiador Belloni hasta la casa de un amigo.

Ambas homicidios son investigados por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía.