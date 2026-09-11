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Sociedad homicidios | tiros | taxi

En Cerrito e Ituzaingó

Dos homicidios el jueves de noche: hombre asesinado a tiros en el pecho y otro acribillado en un taxi

Ambos homicidios ocurrieron poco antes de la medianoche del jueves 10 de setiembre en los barrios Cerrito de la Victoria e Ituzaingó, en Montevideo.

Dos homicidios ocurrieron el jueves de noche en Montevideo.

Dos homicidios ocurrieron el jueves de noche en Montevideo.
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Por Redacción Caras y Caretas

Un hombre de 33 años fue asesinado en la medianoche en Cerrito de la Victoria. Según declaró un amigo de la víctima, ambos fueron hasta Juan Acosta y Rafael Hortiguera a recuperar una moto que le habían robado horas antes y que usaba para su trabajo como repartidor.

Cuando llegaron a la vivienda señalada, dos personas les dispararon a su amigo en el tórax. Posteriormente, ambos corrieron y su amigo cayó por la calle Juan Acosta y luego falleció.

El occiso tenía dos antecedentes penales de 2010 y 2015 y múltiples indagatorias policiales por lesiones personales y droga.

La versión del amigo es analizada por la Policía que trabajó en la escena del homicidio donde fueron hallados cuatro casquillos de calibre 9 milímetros, según consignó Subrayado.

Hombre acribillado dentro de un taxi en Ituzaingó

Minutos después, ocurrió otro homicidio en el barrio Ituzaingó, cuando un joven de 21 años que iba en un taxi como acompañante, fue acribillado de al menos 28 balazos por parte de cuatro delincuentes que se trasladaban en dos motos.

El homicidio ocurrió cuando el taxi circulaba por la calle Los Jockey, en el barrio Ituzaingó y fue alcanzado por las motos que lo perseguían en la intersección con Camino Corrales.

La víctima logró abrir la puerta del taxi para intentar escapar pero cayó muerto al lado del vehículo con al menos 20 impactos de bala en su cuerpo. En tanto, el taxista, de 41 años de edad, recibió un disparo en la mano derecha. Fue asistido y dado de alta en el lugar.

El taxista declaró a la Policía que antes de la medianoche, el joven se comunicó con él y le pidió que lo lleve desde el intercambiador Belloni hasta la casa de un amigo.

Ambas homicidios son investigados por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía.

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