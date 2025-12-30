Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política AEBU | Ministerio de Trabajo | convenio

Paro y movilización

AEBU paraliza la banca oficial en Montevideo y se moviliza ante el Ministerio de Trabajo

La medida de AEBU busca renovar el convenio colectivo en el sector oficial, luego de rechazar una propuesta de preacuerdo.

AEBU inicia movilizaciones.

AEBU inicia movilizaciones.

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) llevará adelante este martes una jornada de paralización y movilización en el sector de la banca oficial, en el marco de una etapa decisiva por la renovación de su convenio colectivo. La medida de fuerza afectará a todas las dependencias del departamento de Montevideo y responde a la necesidad de fortalecer la postura sindical tras el reciente rechazo en asamblea de un preacuerdo que había sido negociado con el Poder Ejecutivo.

Las medidas de AEBU

La actividad gremial comenzará formalmente a las nueve de la mañana, momento en el que se detendrán las tareas en todas las instituciones financieras del Estado en la capital. Posteriormente, los trabajadores se concentrarán a partir de las diez de la mañana frente a la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se desarrollará una instancia clave de negociación entre los delegados sindicales y las autoridades gubernamentales.

Este conflicto se intensificó luego de que las bases del sindicato decidieran no ratificar los términos acordados previamente, lo que obliga a las partes a reabrir el diálogo sobre las condiciones laborales y salariales del sector. Debido a esta medida, se prevén demoras y afectaciones en la atención al público durante gran parte de la mañana en los bancos estatales, por lo que el sindicato exhorta a la opinión pública a estar atenta al desarrollo de la jornada de negociación.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar