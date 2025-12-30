AEBU paraliza la banca oficial en Montevideo y se moviliza ante el Ministerio de Trabajo

Este conflicto se intensificó luego de que las bases del sindicato decidieran no ratificar los términos acordados previamente, lo que obliga a las partes a reabrir el diálogo sobre las condiciones laborales y salariales del sector. Debido a esta medida, se prevén demoras y afectaciones en la atención al público durante gran parte de la mañana en los bancos estatales, por lo que el sindicato exhorta a la opinión pública a estar atenta al desarrollo de la jornada de negociación.