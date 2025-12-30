La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) llevará adelante este martes una jornada de paralización y movilización en el sector de la banca oficial, en el marco de una etapa decisiva por la renovación de su convenio colectivo. La medida de fuerza afectará a todas las dependencias del departamento de Montevideo y responde a la necesidad de fortalecer la postura sindical tras el reciente rechazo en asamblea de un preacuerdo que había sido negociado con el Poder Ejecutivo.
AEBU paraliza la banca oficial en Montevideo y se moviliza ante el Ministerio de Trabajo
