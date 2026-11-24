En 2021 el voto en blanco y el anulado sumaron 22,3%, en la elección de 2026 bajó a 17,2%. Por su parte aumentó ligeramente la participación en 2021 fue del 85,7% de los habilitados, mientras que en 2026 de 86,3%. Además este año hubo 135.708 cotizantes más que en 2021.

Para el doctor en Ciencia Política, Fabricio Carneiro, se trata de “un golpe grande, pero sobre todo es una llamada de atención al PIT-CNT en particular”. El directorio en el BPS es “un espacio de representación importante para el sindicalismo”, valoró. Carneiro es profesor adjunto en el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República especializado en modelos de negociación salarial, políticas sociales y políticas redistributivas.

El PIT-CNT “tiene que pensar en la autocrítica sobre los errores que tuvo”, porque “estamos hablando de una organización sindical que no es cualquier organización”, es decir “tiene el monopolio de la representación de los trabajadores”, aportó. “No hay central sindical alternativa en Uruguay, y es una de las más importantes de la región”, opinó.

Más allá de eso “el poder del sindicalismo no está en el BPS, y no está en la dirección del organismo”, señaló. "Está en el día a día con los militantes, en la resolución de problemas cada día con los sindicatos”, sostuvo. “Ahí es donde está la legitimidad del sindicalismo, no en decisiones que se toman a nivel de cúpula en una representación del Estado”, agregó.

“La legitimidad está en la negociación del salario y en la negociación de las condiciones laborales”, determinó. En este directorio “obviamente hay políticas que son importantes, pero tampoco es que” desde Hay otro camino “tengan la mayoría como para imponer una serie de políticas”, cuestionó. En la dirección del instituto previsional participan cuatro directores políticos nombrados por el gobierno, y tres representantes sociales uno por cada orden: activos, pasivos y empresarios.

En cualquier caso, ante la victoria electoral el movimiento “se sostiene con organización”, advirtió. “En ciencia política está estudiado que cuando existen tomas de decisión donde hay poca información, generalmente grupos minoritarios pueden ejercer influencia”, analizó. “Justamente porque se organizan, aprovechan la poca información que existe y logran imponer sus preferencias si hacen una buena campaña”, agregó.

Trasfondo

“No queda claro cuál es el mandato de representación del movimiento ganador”, criticó. “Ellos dicen representar a los no sindicalizados, pero cómo los representas”, se preguntó. “Dónde escuchan sus demandas, justamente representar lo no organizado es complicado”, valoró.

El PIT-CNT “de hecho siempre se está planteando cómo representar a esos trabajadores que no están sindicalizados, ya sea por informalidad o porque no tiene interés en la organización sindical”, argumentó. “Es difícil”, aseguró.

“No creo que esta elección le quite legitimidad como actor para un negociación a la central sindical”, advirtió. “Este espacio de representación corporativa es importante, pero Uruguay tiene muchísimos espacios más de representación corporativa donde hay actores sindicales y no está este movimiento”, cuestionó. “Quizás ahora puedan plantear expandirse, no lo sabemos”, matizó.

“Este caso es un ejemplo, de un grupo que claramente tiene menos organización que el PIT-CNT” que sin embargo “ante la falta de información que había sobre la elección, mucha gente no sabía que se estaba votando, y montaron una estructura organizativa que logró sacar ventaja”, analizó.

“Más allá de que tuvo apoyo del Partido Nacional, y de algún sindicato como Adeom Soriano, esa organización mínima logró su cometido, imponerse en una elección”, comentó. “Te doy una boleta en la feria, te voy informando”, ejemplificó. “El saberse una organización más grande y más poderosa, te puede dar confianza y te puede jugar en contra”, justificó.

Análisis territorial

“Lo que muestran los datos es que claramente hay un patrón de voto que tiene un marco partidario, es decir, la candidatura que ganó arrasó en el interior del país, y particularmente en el norte del país fue una votación muy buena”, describió.

“El otro dato que sorprende es la magrísima votación del PIT-CNT en Montevideo y Canelones” en la capital “gana por 1500 votos” y en Canelones “por 4000 y pico” es decir que en el área metropolitana “no llega a sacar 6000 votos de diferencia a la lista que ganó”, aseguró.

“Los datos del interior hablan de la buena organización de la candidatura que ganó” y los datos metropolitanos “hablan de la mala organización de la central sindical en departamentos donde típicamente tiene fortaleza”, razonó. Los datos muestran que la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas “todavía no perdió la elección en los pasivos, en gran medida por su votación en Montevideo y Canelones, si hubiese votado igual que el PIT-CNT ya habría perdido”, reconoció.

¿Outsiders o actores de la política tradicional?

En el movimiento Hay otro camino “son outsiders a la política sindical y a la política empresarial, en la representación corporativa”, puntualizó. Pero “no son outsiders a la política partidaria”, apuntó. “Generalmente pasa con los outsiders que si investigas no son tales”, evaluó. “Hay pocos auxiliares reales en la política”, aclaró.

“Claramente mantuvieron una narrativa de posicionarse en contra del Uruguay corporativo, ya sea a nivel de trabajadores, o a nivel de las cámaras empresariales”, detalló. En Uruguay hay “una tradición larguísima de representación corporativa, por lo menos desde mitad de siglo”, comentó. Este discurso de “identidad negativa cala mucho en la gente, en cualquier tipo de política”, transmitió. “Por que a la gente le gusta esto de estar en contra de alguien, más que una propuesta de lo que voy a hacer”, dijo.

La identidad negativa “va en no proponer algo, sino intentar descalificar a otro o generar como un enemigo común”, ahondó. “Está demostrado a nivel electoral de la política partidaria, que son discursos muy atrayentes para la ciudadanía, mensajes que electoralmente en el corto plazo rinden”, puntualizó.

“Creo que esa campaña estuvo muy bien montada para generar apoyo electoral y claramente no fue contrarrestada”, sentenció. “Ahora lo que vemos también es que ese discurso tiene un límite, porque depende de sostener en el tiempo la organización”, resaltó. “La gente te puede creer una vez que vos venís por fuera, pero si después no ven que vos tomás decisiones que realmente cambien en algo lo que quieren, no te van a seguir votando”, aclaró.

Una golondrina no hace primavera

“Cuando alguien tiene un problema en una empresa, en algún ámbito laboral, va a recurrir a un sindicato, no va a llamar a su representante del BPS”, planteó. “Si este movimiento comienza, a presentarse en elecciones internas, o intentar crear otra organización sindical alternativa al PIT-CNT, ahí comenzaríamos a hablar realmente de una disputa de poder importante por la representatividad”, expresó.

Con las características que tiene esta elección, que es muy puntual, con poca información, no haría un diagnóstico tan catastrófico, basado solamente en este dato”, subrayó. “Hay que esperar a ver qué sucede en el futuro”, complementó. “La gran incógnita es cuánto dura este proceso, cómo se sostiene esto”, argumentó. “Porque hay que tener organización para sostenerlo, se necesita recursos, militantes y estructura”, reiteró..

Los partidos tradicionales “tienen una estrategia en los últimos años de intentar disputarle espacio de poder, no importa cuál, al PIT-CNT, y a las organizaciones sociales, también lo han hecho en el Codicen”, dijo.

“No sé qué tanta organización hay detrás, porque Un Solo Uruguay como organización desapareció apenas asumió el gobierno del Partido Nacional”, aportó. “Intentaron formar un partido político y fracasaron”, agregó. “Dar un batacazo, no digo que es fácil, pero es posible” el asunto es que “sostenerse en el tiempo es otro cantar”, añadió. “Es más difícil, mucho más complicado, lo vemos en los partidos políticos con Cabildo Abierto que no pudieron sostener la organización y la representación”, resaltó.

“En América Latina está lleno de ejemplos de este tipo, partidos que dieron batacazos, pero que después no se sostiene en el tiempo”, valoró. “Qué sucederá con Hay otro camino si el Partido Nacional vuelve al gobierno, también se desarmará”, se preguntó. En el caso del PIT-CNT “aunque algún dirigente pase al gobierno, es puntual”, expresó. “La organización sigue estando”, concluyó.