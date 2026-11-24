Igualmente, la moción sigue adelante. "Al amparo de los artículos 147 y 148 de la Constitución de la República, se proceda a la censura de la ministra Lustemberg, por su actuación en lo relacionado con el caso de mala praxis de público conocimiento, cometido por una anestesista, que derivó en el fallecimiento de una paciente, convocándose especialmente a la Cámara de Representantes para expresarse al respecto", afirma la moción.

Faltan votos para la censura

A partir de la moción, el presidente de la Cámara, Rodrigo Goñi, deberá convocar a una nueva sesión extraordinaria en un plazo máximo de 48 horas para tratar específicamente el tema, que deberá ser aprobada por mayoría de los presentes.

De aprobarse la moción, pasará a la Asamblea General. Si se aprueba por mayoría simple, el presidente Yamandú Orsi podrá vetar la censura y mantener a Lustemberg en su cargo, pero si es aprobada por dos tercios, el mandatario deberá destituir a la ministra de Salud Pública. La oposición no cuenta con los votos suficientes. En el caso de que toda la oposición vote junta, obtendría 64 votos; precisa al menos 66.

La oposición interpela a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por su actuación en el caso de la reducción de la inhabilitación a la anestesista Inés Miralles, condenada por mala praxis por la muerte de la pediatra Soledad Barrera tras una cirugía. Fue en el marco de la interpelación promovida por el diputado del Partido Nacional, Federico Casaretto.