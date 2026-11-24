Con la retracción constatada en setiembre, el alza de la actividad económica acumulada en los primeros nueve meses del año aminoró al uno% respecto al mismo tramo de 2025.

En términos desestacionalizados, la actividad económica aumentó un 1,1% en relación a agosto.

En el noveno mes del año, la actividad se vio afectada por el descenso de diez de los quince sectores que componen el EMAE.

Recesión e inflación

A eso hay que sumarle ingresos que pierden poder adquisitivo y una inflación que hasta el propio JP Morgan advierte que no tiene mucho margen como para bajar del 2% de acá a las elecciones del año próximo. Sin creación de empleo, grandes inversiones, apertura de empresas u obras de infraestructura, el gran caballito de batalla del Gobierno es y ha sido la inflación, pero su baja se estancó desde hace más de un año.

De aquí a diciembre de 2027 Argentina tiene importantes vencimientos de deuda en dólares y en pesos y el mercado percibe que el Gobierno no tiene poder de fuego para afrontarlos, motivo por el cual el Riesgo País más que se duplicó en las últimas semanas.

La pesca fue el sector más afectado en setiembre, al derrumbarse un 48,6% en términos interanuales, seguido de la intermediación financiera (11,5%) y la industria manufacturera (1,8%).

Solo estos tres rubros restaron 1,1 puntos porcentuales al crecimiento del EMAE.

Caída por sectores

La rama de actividad con mayor incidencia positiva fue la explotación de minas y canteras, que aumentó un 11,1% interanual, y la electricidad, el gas y el agua, que a su vez se amplió un cuatro%.

Junto con la construcción, que se dilató un 3,5% en términos interanuales, estos tres sectores sumaron 0,6 puntos porcentuales a la variación del EMAE.

A contramano de estos aumentos, el comercio mayorista, minorista y reparaciones se contrajo un 2,2%, mientras que la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, en tanto, decayó un dos%.

El portavoz presidencial, Adrián Ravier, aseguró que 2026 será un año de crecimiento, según "todos los analistas".

(Con información de Sputnik y Página/12)