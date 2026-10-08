Gobierno impulsará estudio del pasado reciente en la formación militar

Acuerdo y recomendaciones

El grupo también acordó la elaboración de recomendaciones sobre derechos humanos que serán incorporadas en la currícula de la formación militar, para que “esto sea una reflexión hacia el nunca más”.

“Queremos que esto nos ayude a recomponer y a pensar como sociedad en qué mundo y en qué país democrático queremos vivir, y, para ello, la convivencia es clave, y solo con educación se podrán superar los escollos que aún persisten”, agregó.

Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos, Iliana da Silva, consideró que la conformación de esta comisión “es un paso más hacia el nunca más”.

Añadió que el Estado fue omiso y no había cumplido con muchas de las observaciones realizadas por la Corte IDH.

Formación militar

La medida de incluir en el programa de educación militar la temática de derechos humanos con énfasis en el pasado reciente “debería haberse cumplido en la administración pasada”, pero “no se hizo”, explicó.

Dijo que el Ejecutivo está dispuesto a revertir esa situación. “Hay una voluntad de este Gobierno de cumplir, porque está comprometido con la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia”, subrayó.

Grupo de trabajo

El grupo de trabajo será liderado por la coordinadora para el Pasado Reciente de la Secretaría de Derechos Humanos, Mariana Risso, quien participó en la conformación de ese ámbito junto con abogados y familiares de las víctimas que elevaron los distintos casos al tribunal internacional.

Da Silva resaltó que se busca, de esta forma, que las nuevas generaciones que ingresan a las Fuerzas Armadas conozcan lo que pasó y cuáles fueron las consecuencias, para que no se vuelva a repetir.

Archivos militares

En setiembre, luego de la audiencia la secretaria también anunció que “transferirá archivos a la Inddhh en cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH”.

“La medida se suma a un proceso de cooperación que ya se viene desarrollando entre ambas instituciones”, la Secretaría ya ha entregado a la Inddhh “copias de la documentación digitalizada, y realiza transferencias periódicas de copias digitales de documentos obtenidos como resultado de las tareas de digitalización de archivos policiales”, expresaron. Esta última actividad deriva un convenio suscrito entre el Ministerio del Interior y Presidencia de la República.

Por otro lado “como parte de una línea de trabajo complementaria, la Secretaría informó que trabaja junto al Ministerio de Defensa Nacional en la elaboración de un convenio destinado a realizar un inventario de sus archivos a nivel nacional”, manifestaron. “La Secretaría se encuentra conformando un equipo técnico que tendrá como cometido relevar los archivos y realizar una descripción general de los fondos documentales”, anunciaron.

Esta tarea se desarrollará en coordinación con la Inddhh “y permitirá orientar a sus equipos de investigación hacia aquellos fondos documentales que puedan contener información relevante para la búsqueda de personas detenidas desaparecidas”, resaltaron.