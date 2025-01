Gobierno se reúne este viernes con autoridades de Yazaki y busca revertir el cierre

“Siempre que cierra una fuente de trabajo es algo que nos preocupa, y más por la cantidad de personas involucradas", dijo. Una empresa multinacional y que tiene clientes en el extranjero, siempre plantea que el tema de la competitividad con otros lugares del país, pero no teníamos previsto este cierre. Lo recibimos hoy junto con los trabajadores", agregó.

Buscarán revertir la situación

En las reuniones que mantiene el gobierno, buscan conocer la situación "de primera mano" y buscar alternativas. Plantearán a la empresa "qué oportunidades hay o qué posibilidades de que la empresa no cierre, que no se vaya del país, y si no es eso, ver otros escenarios, planes B o C en relación con eso".

En el encuentro de este viernes, Daniel Pérez apuntó que se intentará “generar un diálogo para que la empresa no se vaya, no cierre, como hemos hecho en otras oportunidades. Ese es el principal objetivo”, destacó.

En paralelo, la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) mantiene contacto con los trabajadores.

La empresa Yazaki está en Uruguay desde 2007 y ya había planteado dificultades en gobiernos anteriores, aseguró Pérez.