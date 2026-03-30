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Mundo petrolero ruso | respaldo |

Solidaridad

Llegó a Cuba el petrolero ruso Anatoli Kolodkin con ayuda humanitaria

El petrolero ruso con 100.000 toneladas llegó a Cuba tras meses sin suministro, en medio de tensiones con EEUU y advertencias geopolíticas.

El Anatoly Kolodkin ya navega en aguas de Cuba.

El Anatoly Kolodkin ya navega en aguas de Cuba.
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Por Redacción de Caras y Caretas

El petrolero ruso Anatoli Kolodkin arribó a Cuba y permanece a la espera de ser descargado en el puerto de Matanzas, en un contexto de severa crisis energética que atraviesa la isla. La embarcación transporta unas 100.000 toneladas de crudo destinadas como ayuda humanitaria, según informó el Ministerio de Transporte de Rusia.

Se trata del primer envío de petróleo que recibe el país caribeño en tres meses, luego de la interrupción de suministros por parte de Venezuela y México. Ambas naciones habrían cesado sus exportaciones energéticas hacia la isla tras presiones ejercidas por Estados Unidos, lo que agravó un escenario marcado por cortes de energía y dificultades en el abastecimiento.

El buque, que navega bajo bandera rusa y sin escolta militar, fue acompañado en un tramo de su recorrido por una nave de guerra de la Armada rusa mientras cruzaba el canal de la Mancha. Sin embargo, ya en el Atlántico continuó su trayecto en solitario hasta arribar a destino.

Señales de respaldo a La Habana

A fines de enero, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” ante lo que Washington considera una “amenaza inusual y extraordinaria” proveniente de Cuba. El documento acusa falsamente al gobierno cubano de mantener vínculos con países considerados hostiles y de permitir la presencia de capacidades militares extranjeras.

En ese marco, la Casa Blanca anunció la imposición de aranceles y posibles represalias contra los países que suministren petróleo a la isla, profundizando el histórico embargo económico vigente desde hace más de seis décadas. No obstante, el propio Trump matizó recientemente su postura al afirmar que no se opone a que terceros envíen crudo por razones humanitarias. “La gente necesita sobrevivir”, sostuvo ante la prensa, dejando abierta la puerta a operaciones como la protagonizada por Rusia.

Desde Moscú, las señales de respaldo a La Habana han sido explícitas. El canciller Serguéi Lavrov expresó la “preocupación” de su país por la escalada de tensiones y reiteró la voluntad de mantener una relación de apoyo con el gobierno cubano. En la misma línea, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que Rusia está evaluando “toda la ayuda posible” para asistir a la isla en un momento crítico.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso también manifestó su “seria preocupación” por la situación y reafirmó lo que definió como una “solidaridad inquebrantable” con el “pueblo hermano” cubano, señalando que el país enfrenta “desafíos sin precedentes” derivados del endurecimiento del embargo y de nuevas restricciones energéticas.

Presión externa

Por su parte, el gobierno de Cuba ha rechazado las acusaciones de Washington y denunció el carácter de las medidas adoptadas por Estados Unidos. Desde La Habana se ha advertido que el país defenderá su soberanía frente a cualquier intento de presión externa, en medio de un escenario de creciente deterioro económico y social.

La llegada del petrolero ruso abre un alivio parcial para la crisis energética inmediata, pero también profundiza el tablero de tensiones internacionales en torno a la isla. El abastecimiento de combustible se ha convertido en un factor clave no solo para la estabilidad interna de Cuba, sino también para el equilibrio geopolítico en la región.

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