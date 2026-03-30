Llegó a Cuba el petrolero ruso Anatoli Kolodkin con ayuda humanitaria

Señales de respaldo a La Habana

A fines de enero, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” ante lo que Washington considera una “amenaza inusual y extraordinaria” proveniente de Cuba. El documento acusa falsamente al gobierno cubano de mantener vínculos con países considerados hostiles y de permitir la presencia de capacidades militares extranjeras.

En ese marco, la Casa Blanca anunció la imposición de aranceles y posibles represalias contra los países que suministren petróleo a la isla, profundizando el histórico embargo económico vigente desde hace más de seis décadas. No obstante, el propio Trump matizó recientemente su postura al afirmar que no se opone a que terceros envíen crudo por razones humanitarias. “La gente necesita sobrevivir”, sostuvo ante la prensa, dejando abierta la puerta a operaciones como la protagonizada por Rusia.

Desde Moscú, las señales de respaldo a La Habana han sido explícitas. El canciller Serguéi Lavrov expresó la “preocupación” de su país por la escalada de tensiones y reiteró la voluntad de mantener una relación de apoyo con el gobierno cubano. En la misma línea, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que Rusia está evaluando “toda la ayuda posible” para asistir a la isla en un momento crítico.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso también manifestó su “seria preocupación” por la situación y reafirmó lo que definió como una “solidaridad inquebrantable” con el “pueblo hermano” cubano, señalando que el país enfrenta “desafíos sin precedentes” derivados del endurecimiento del embargo y de nuevas restricciones energéticas.

Presión externa

Por su parte, el gobierno de Cuba ha rechazado las acusaciones de Washington y denunció el carácter de las medidas adoptadas por Estados Unidos. Desde La Habana se ha advertido que el país defenderá su soberanía frente a cualquier intento de presión externa, en medio de un escenario de creciente deterioro económico y social.

La llegada del petrolero ruso abre un alivio parcial para la crisis energética inmediata, pero también profundiza el tablero de tensiones internacionales en torno a la isla. El abastecimiento de combustible se ha convertido en un factor clave no solo para la estabilidad interna de Cuba, sino también para el equilibrio geopolítico en la región.