Gravar a los más ricos: los 10 principales puntos de la propuesta del PIT-CNT

Las 10 principales conclusiones de la propuesta del PIT-CNT

1. Emergencia de Pobreza Infantil: La pobreza en Uruguay se concentra persistentemente en los hogares con niños, niñas y adolescentes, alcanzando un 32,2% de incidencia en menores de seis años en 2024, lo que implica que uno de cada tres niños vive bajo la línea de pobreza.

2. Concentración de la riqueza: Existe una fuerte concentración de riqueza en el país, donde el 1% más rico concentra entre el 37% y 39% del patrimonio total.

3. Destino específico del Fondo: Los recursos recaudados por la Sobretasa del IPPF deberán volcarse a un fondo estatal y destinarse estrictamente a solventar políticas de reducción de la pobreza de hogares con niños, niñas y adolescentes.

4. Enfoque en Riqueza pasiva: La sobretasa está diseñada para no afectar la presión impositiva sobre los trabajadores ni los activos afectados a actividades productivas. Se busca gravar exclusivamente a aquellos activos que generan rentas pasivas.

5.Mínimo no imponible para el 1% superior: Se propone que el mínimo no imponible sea de 1 millón de dólares estadounidenses, aproximadamente el umbral para ingresar al 1% más rico de la población.

6.Viabilidad recaudatoria: La recaudación histórica del IPPF llegó a ser del 0,6% del PIB en la década de 1990, lo que demuestra un potencial recaudatorio significativo, a diferencia del nivel "testimonial" actual.

7. Incentivo a la eficiencia: Estudios recientes sugieren que la tributación a la riqueza, al gravar patrimonios menos productivos, puede promover la eficiencia al incentivar el redireccionamiento de recursos hacia actividades de mayor productividad.

8. Contexto global de debate: La imposición a la riqueza es un debate vigente a nivel internacional, con economistas y organismos internacionales (como el G20) promoviendo gravámenes a los multimillonarios.

9. Efectos moderados de migración: Aunque existe preocupación por el cambio de residencia fiscal, la evidencia empírica rigurosa en países ricos y en la región (como Colombia) sugiere que los efectos sobre la emigración son moderados y que la contribución de los afectados que se quedan se incrementa sustantivamente.

10. Parte de una reforma integral: La Sobretasa del IPPF es considerada por la comisión como un primer paso que debe enmarcarse en una revisión integral del sistema tributario para dotarlo de una mayor capacidad redistributiva a largo plazo.

Una realidad que interpela

Para el PIT-CNT "La extrema desigualdad corroe la idea de participar colectivamente de un sistema cooperativo... Una sociedad democrática, justa, estable y cuidadosa de todas y todos sus ciudadanos y ciudadanas es incompatible con la actual desigualdad de ingresos y riqueza."