¿De qué se trata?: Pit-Cnt planteó crear una sobretasa al IPPF

Sobretasa: ¿De qué se trata?

El diseño de la sobretasa, aclara la central sindical, se estructuró tomando recaudos para evitar impactos negativos sobre los trabajadores y las actividades productivas. Según el documento, el gravamen no aumentaría la carga impositiva sobre salarios ni sobre activos destinados a la producción, sino que recaería exclusivamente en activos generadores de rentas pasivas, típicos de los segmentos de mayor capacidad contributiva.

En cuanto al destino de los fondos, el Pit-Cnt establece que la totalidad de la recaudación se asignará de manera estricta al financiamiento de políticas de reducción de la pobreza en hogares con niños, niñas y adolescentes. La iniciativa se presenta como una contribución relevante, aunque no suficiente por sí sola, dentro de un proceso más amplio de revisión y fortalecimiento del sistema tributario.

La propuesta también impulsa, en una segunda etapa, una revisión integral del régimen impositivo vigente con el objetivo de aumentar la capacidad redistributiva de los impuestos a la renta y al patrimonio. Para el Pit-Cnt, la discusión sobre una mayor justicia tributaria es imprescindible, porque una sociedad democrática y estable no puede sostener los actuales niveles de desigualdad en ingresos y riqueza.