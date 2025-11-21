El Pit-Cnt presentó una propuesta para la creación de una sobretasa al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas (IPPF), destinada a financiar políticas específicas que apunten a reducir la pobreza infantil y adolescente. La iniciativa surge del trabajo de una comisión consultiva convocada por la central sindical, que analizó la situación de desigualdad económica en el país y la necesidad de fortalecer la capacidad redistributiva del sistema tributario.
Revisión integral
¿De qué se trata?: Pit-Cnt planteó crear una sobretasa al IPPF
El Pit-Cnt propone una sobretasa al patrimonio para financiar políticas contra la pobreza infantil, enfocada en grandes fortunas.