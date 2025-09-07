Hacete socio para acceder a este contenido

Política presupuesto |

Diga usted, comandante

Guido Manini Ríos adelantó cómo votará Cabildo Abierto en el debate por el Presupuesto

Para muchos, Cabildo Abierto tiene la llave parlamentaria para habilitar el Presupuesto. ¿Qué opina Guido Manini Ríos?

Manini Ríos máximo dirigente de Cabildo Abierto.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Cabildo Abierto puede darle al Frente Amplio el voto necesario para aprobar el Presupuesto. Por eso, los ojos de los distintos sectores políticos se depositan en el líder cabildante: Guido Manini Ríos. El comandante adelantó ayer cuál será la postura de su partido en el debate parlamentario.

“Hay aspectos de la Ley de Presupuestos que no compartimos y que no vamos a acompañar, y muchos aspectos que sí vamos a apoyar, siempre con independencia de criterio”, aseguró.

Añadió además que “si las propuestas son buenas para apoyar la calidad de vida de la gente siempre nos van a tener apoyándolas”.

El exjefe del Ejército participó de la inauguración de la Expo Prado y fue consultado por la prensa sobre el debate sobre el Presupuesto.

Prioridades de Cabildo Abierto

Adelantó que entre los puntos que Cabildo Abierto pretende instalar en la discusión estará la deuda de las personas atrapadas en el clearing, la necesidad de poner límites a la forestación en las mejores tierras del país y la situación de los salarios más sumergidos de la administración pública”.

En relación a los nuevos impuestos previstos en el Presupuesto, se mostró a favor pero consideró que “tienen que ser volcados en beneficiar al trabajo nacional. A esto que hoy inauguramos acá, esta fiesta que está permanentemente, ese sector de la producción nacional relegado, cascoteado, resentido por la falta de competitividad. Bueno, eso que se recauda tiene que volcarse a estimular a la pequeña y micro empresa nacional.”.

Manini Ríos aseguró que la postura de Cabildo Abierto será la de no dejar al gobierno sin herramientas, pero subrayó que mantendrán su postura firme respecto a los artículos ya sometidos a consulta popular: “Todo aquello que fue sometido a votación en el referéndum por la LUC, si la gente dijo no, nosotros no vamos a enmendarle la plana a la gente ahora votando una ley que vaya en sentido contrario. Y hay otros aspectos que podrán no gustarnos y no acompañaremos. Pero siempre actuando con independencia de criterio”, concluyó.

