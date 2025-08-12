Hacete socio para acceder a este contenido

Política Gurméndez | eutanasia | proyecto

Muerte digna

Gurméndez denunció que la ley de eutanasia "consagra un antiderecho a la muerte"

En contraste con la mayoría de sus correligionarios, el diputado colorado Gabriel Gurméndez argumentó su rechazo al proyecto en la protección constitucional del derecho a la vida.

Por Redacción Caras y Caretas

En el marco de la votación del proyecto de ley de eutanasia que se está desarrollando este martes en la Cámara de Diputados, y que se prevé será una jornada extensa, el diputado colorado Gabriel Gurméndez expresó su posición contraria a la iniciativa, a diferencia de la mayoría de su bancada.

Aludiendo a una postura liberal y de "convicciones profundas", Gurméndez fundamentó su rechazo en la protección constitucional del derecho a la vida, al que calificó como “un bien jurídico superior esencial, que forma parte de nuestra condición humana”. Para él, está en la responsabilidad del Estado “ampararlo y protegerlo”, ya que es “la fuente de todos los derechos”.

El legislador cuestionó que el proyecto “consagra un antiderecho a la muerte y no protege el derecho a la vida”, y advirtió que la iniciativa genera discriminaciones estableciendo que "hay vidas que son de más valor que otras, unas son eutanasiables y otras no", lo que, a su entender, "puede llevarnos por un camino peligroso en cuanto a la al amparo de la vida".

El proyecto "no da garantías"

Gurméndez también señaló que no considera libre a quien toma la decisión de morir estando “sometido a tormentos en el abandono, en la soledad, en el desamparo y la desesperanza”. Por ello, criticó que el proyecto “no da las garantías previas de asesoramiento, de evaluación de psicólogos y especialistas que acompañen a ese enfermo por un camino de cuidados paliativos que le permita eventualmente revertir esa voluntad de muerte, muchas veces llevada por ese desconsuelo”.

En tal sentido, recordó que “la obligación del médico es aliviar, es sanar, es restaurar la salud y la vida misma”.

Desigualdades sociales

Finalmente, el diputado colorado advirtió sobre posibles desigualdades sociales derivadas de la ley, pues “la mayoría de la gente que se somete a cuidados paliativos en estas etapas finales de la enfermedad, cuando reciben la asistencia, terminan dando marcha atrás”. Explicó que, en la actualidad, “los cuidados paliativos no son accesibles a nuestra sociedad en su conjunto, hay una gran inequidad”, y eso podría derivar en que “los que van por el camino rápido de la eutanasia quizás sean los más pobres y los más débiles y los más vulnerables”.

Concluyó que “nuestra vocación política es amparar a los más débiles y a los más vulnerables en nuestra sociedad. Eso es una República y en eso se inspira la defensa de la vida que hacemos”.

Temas

