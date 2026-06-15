Histórico: la OIT aprueba el primer convenio internacional para regular el trabajo en plataformas digitales

En una sesión plenaria histórica presidida por el ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Juan Castillo, la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT aprobó el primer convenio global sobre el trabajo decente en la economía de plataformas. El instrumento obtuvo una amplia mayoría de 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones, consolidando un consenso tripartito entre gobiernos, empleadores y sindicatos de todo el mundo.
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Un hito para el empleo contemporáneo
La expansión de las plataformas digitales ha transformado radicalmente la prestación de servicios y la generación de ingresos. Si bien el texto reconoce que este sector dinamiza la economía y el empleo, advierte sobre profundos déficits en materia de derechos laborales que requerían una normativa global específica.
"La adopción de este convenio constituye un hito tanto por su contenido como por el proceso de diálogo social que lo hizo posible", afirmó Leonardo Batalla, asesor del ministro Castillo y responsable de Relaciones Internacionales del MTSS. Uruguay mantuvo una postura firme durante las complejas negociaciones, defendiendo la necesidad de una respuesta global articulada por la OIT.
Puntos clave del nuevo marco normativo
El texto aprobado establece regulaciones obligatorias para los Estados miembros que decidan ratificarlo, centrándose en cuatro ejes fundamentales:
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Clasificación Laboral Justa: Obliga a los países a implementar medidas para determinar correctamente la existencia o no de una relación de trabajo, basándose en los hechos reales de la actividad y evitando el fraude laboral.
Derechos Fundamentales: Asegura el acceso a la libertad sindical, negociación colectiva, entornos laborales seguros, salud ocupacional y protección contra el acoso o la discriminación.
Igualdad de Condiciones: Los trabajadores de plataformas deberán gozar de una protección social y remuneración no menos favorable que la de los trabajadores tradicionales en situaciones equivalentes.
Protección de Datos: Incorpora garantías estrictas para salvaguardar la privacidad y los datos personales de quienes operan en estas aplicaciones.
Regulación inédita de la gestión algorítmica
Uno de los componentes más avanzados del convenio es la regulación de los sistemas automatizados y algoritmos. A partir de ahora, las empresas propietarias de las plataformas estarán obligadas a:
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Informar transparentemente a los trabajadores sobre el uso de algoritmos y cómo estos impactan en sus condiciones de trabajo.
Garantizar el derecho a solicitar una revisión humana y explicaciones formales ante decisiones automatizadas que impliquen la suspensión, desactivación de cuentas o afectaciones en el salario.
Próximos pasos y entrada en vigencia
El convenio comenzará a regir formalmente doce meses después de que sea ratificado por al menos dos Estados miembros de la OIT.
Para la delegación de Uruguay, el desafío inmediato consiste en avanzar hacia la ratificación nacional del texto y continuar impulsando en los ámbitos internacionales una recomendación complementaria que termine de consolidar este marco normativo en beneficio de millones de trabajadores.