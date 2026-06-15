Histórico: la OIT aprueba el primer convenio internacional para regular el trabajo en plataformas digitales

En una sesión plenaria histórica presidida por el ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Juan Castillo, la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT aprobó el primer convenio global sobre el trabajo decente en la economía de plataformas. El instrumento obtuvo una amplia mayoría de 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones, consolidando un consenso tripartito entre gobiernos, empleadores y sindicatos de todo el mundo.