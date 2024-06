Gustavo González (PS):"Carolina, solo con aparecer ya los pone nerviosos"

“Estamos en los últimos pasos de una campaña importante y agitada”, subrayó.

Elecciones internas

Y respecto a Carolina Cosse, cuya precandidatura respalda el PS, opinó que “ha hecho una muy buena campaña. Es de las pocas, digamos, que ha hecho un número de propuestas importantes, que uno puede estar de acuerdo o puede tener diferencias, pero hubo un esfuerzo en colocar propuestas para una situación de emergencia del país”.

“Tenemos mucha confianza, mucha fuerza, muchas ganas y veremos qué sucede”, agregó.

“Y lo que es claro es que el lunes, gane quien gane, todos atrás del nombre de quién va a ser la presidenta o el presidente y quien va a ser la vicepresidenta o el vicepresidente”, sostuvo.

Respecto a la unidad González consideró muy bueno el gesto de Yamandú Orsi de bajarse de la caravana para ir a saludar a Cosse el domingo pasado en La Paz. Un gesto de unidad “como los ha dado Carolina. Yo creo que los gestos de Carolina fueron extraordinarios. Después que fue descalificada totalmente tuvo un gesto extraordinario de unidad, no contestó y dijo lo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo: la izquierda debe dejar de discutirse por la prensa, hay que discutirlo en casa, lavar las cositas en casa y después salir como un puño”.

Dijo estar satisfecho con las propuestas de campaña. “En materia de vivienda estoy loco de la vida”, enfatizó. “Como exdirigente cooperativista, que se rebaje el IVA a los materiales de construcción me parece extraordinario. Sería de absoluta justicia. También que los cupos libres de las cooperativas puedan tener un crédito razonable para que el movimiento no pierda su condición de clase y sigan entrando trabajadores a nuestras viviendas. La gestación de una mesa nacional de vivienda me parece muy importante en el marco de un diálogo entre todos los actores de la vivienda”.

También destacó “la visión sobre el problema de la salud mental, por ejemplo, que no todos le dan pelota, digamos. Y ella (Cosse) ha desplegado una batería de propuestas que habría que realizar, igual que con el tema de la seguridad. En fin, yo creo que es muy completo. Hay muchos técnicos y académicos que han trabajado y gente que tiene experiencia en distintas áreas, que han trabajado en la materia, y eso me parece que es un aspecto importante”.

Política con altura

Como experiencia de la campaña González destacó su deseo de que la política “se comience a mirar con luces altas. Q que se deje de bastardear, porque la penalización de la política siempre arrima agua al molino de la ultraderecha y el fascismo. Se empieza a decir todos son iguales, nadie sirve para nada, la política no interesa. Y bueno, aparecen los monstruos que ya conocemos en el mundo. Muy cercanos, por cierto”.

Manifestó su opinión de que la política “siempre sea sobre debates, sobre cuestión política, que se deje de descalificar en forma personal. Creo que como hace mucho tiempo yo no veía un ataque a Carolina Cosse por parte de la derecha como lo que hemos visto”. Y recordó a un viejo dirigente sindical que le decía: “Preocúpate cuando el enemigo te aplauda, cuando te critique, no, quiere decir que estás haciendo las cosas bien”.

“Carolina solo con aparecer ya lo pone nervioso. Y eso es muy importante”, subrayó.

Finalmente convocó a votar el domingo. “Seamos conscientes de que hay cosas que están para arriba en este país, cuando se votan los candidatos de los distintos partidos políticos para ser nada más y nada menos que los presidentes de la República, no es obligatorio. Bueno, pero entonces votemos a conciencia. Que voten al candidato que más les plazca. Pero hay que ir a votar. Es importante que haya una demostración de reafirmación democrática de parte del pueblo oriental. Y si pueden votar a Carolina Cosse, mejor todavía”, concluyó.