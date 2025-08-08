"Haz lo que yo digo, no lo que hago": ministros del Interior blancos reservaron 42 expedientes

Heber dijo en una rueda de prensa que es “insólito” que el MI niegue la información hasta 2040. “Los periodistas preguntan ‘qué área del estadio revisó la Policía’. ¿Qué es lo secreto de esto?”, puntualizó. “Lo que busca es escapar a la evaluación pública de un operativo que fue un fracaso, lamentablemente, porque se permitió que ingresara este tipo de bengalas que podían haberle costado la vida a alguien”, agregó.

En la misma lína se manifesto el exministro Nicolás Martínelli. El ahora senador, le exigió a Negro que sea “coherente” y que “asuma que la responsabilidad es política”.

La respuesta de Negro

El ministro del Interior, Carlos Negro,fue consultado acerca de la decisión de reservar la infromación del clásico por 15 años, y ratificó que fue una decisión “atinente” al objetivo de “salvaguardar la seguridad pública”. Además, criticó a los exministros del Interior Luis Alberto Heber y Nicolás Martinelli por maniobras “ilegales” de acuerdo con la misma ley.

“Hay dos decretos del año 2012 que establecen que los datos relativos a operativos policiales son atinentes a la seguridad del Estado”, explicó el ministro, y subrayó que “no se puede revelar estrategias y datos referidos a las estrategias y movimientos policiales”.

En referencia al pedido de informes de Heber, Negro remarcó que si lo que se pide son datos de una investigación penal, como es la que está en curso por el clásico del 6 de junio, es “imposible de revelar” la información del operativo porque revelarlo “determinaría la comisión de un delito por parte del ministro o algunos funcionarios del ministerio”.

“Por tanto, según la ley de acceso a la información y Código de Presupuestos Penales y decreto de 2012, ese es el marco regulatorio que tenemos y esa es la razón y las circunstancias por la cual el ministerio, como en otras ocasiones, decide no revelar esos datos que se le solicitan y lo hace por el plazo máximo de 15 años”, indicó.

Asimismo, Negro señaló que “ni la Fiscalía o Policía pueden revelar datos de esa investigación hasta tanto no se concrete en resultados, porque sería ilegal”, y apuntó a que “tanto Heber como Martinelli negaron acceso a la información pública por plazos de 15 años y en algún caso de 20, que era ilegal”.

42 reservas

Sin embargo, en las últimas horas surgieron datos que sorprendieron. Según publico el periodista Diego Martín Lemos en su cuenta de X, los últimos ministros del Interior blancos hicieron 42 reservas en los últimos años. En 2023 durante la gestión de Luis Alberto Heber se decalararon 14 casos en reserva y fueron firmados por el director general Nicolás Martianelli. En 2024 durante la gestión de Martinelli se declararon 28 casos, firmados por María José Oviedo..