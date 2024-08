Heber, el herrerismo y el impulso del Estado inquisidor

"Tenemos que atender a la gente que está en situación de calle, claro que sí, y lo está haciendo el Mides (Ministerio de Desarrollo Social). Pero no se está resolviendo el tema de la convivencia", dijo el exministro en el congreso del sector herrerista, y agregó: "Los vecinos en todo el interior y en Montevideo no pueden más de ver gente durmiendo en la calle frente a su casa, frente a su comercio. Eso está generando violencia, eso no genera convivencia. La gente está terminando de tomar justicia por mano propia, la gente está siendo violenta porque no aguanta más que estén viviendo frente a su comercio, haciendo sus necesidades".