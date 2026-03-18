Herou adelantó nuevas medidas para la habilitación de las playas montevideanas

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herou, anunció que la comuna presentará un paquete de medidas vinculadas a la gestión ambiental, con énfasis en la calidad del agua, el monitoreo y la habilitación de playas.
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Caras y Caretas Diario
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En diálogo con el programa "Éramos tan progres" de Caras y Caretas TV, Herou adelantó que el viernes se darán a conocer definiciones trabajadas “en las últimas largas semanas”, que incluyen avances coordinados con el Ministerio de Ambiente.
Habilitación de playas
Según explicó, uno de los puntos centrales será la implementación de nuevos criterios para habilitar playas para baño. “Nosotros, el viernes vamos a estar presentando algunas medidas (…) donde metimos mucho laburo para que Montevideo sea el primer departamento en habilitar por enterococos”, afirmó.
El jerarca indicó que estos cambios responden a la adecuación a la normativa vigente, basada en parámetros internacionales. “[Habilitar por] enterococos nos da garantías, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice el nuevo decreto del gobierno nacional”, sostuvo, y agregó que este será el indicador que determinará la aptitud de las aguas.
En ese sentido, señaló que Montevideo completó los requisitos formales que impedían su aplicación, lo que permitirá comenzar a operar bajo este criterio de forma inmediata. Además, recordó que el sistema será obligatorio para todas las intendencias a partir del próximo verano.
Herou también adelantó la incorporación de tecnología para mejorar el monitoreo ambiental. “Vamos a presentar unos laboratorios automáticos, que dan la posibilidad de evaluar en menor tiempo y mayor cantidad de muestras”, indicó, en referencia a herramientas que buscan optimizar el control de la calidad del agua.
La agenda prevista incluye, además, una serie de actividades abiertas. El sábado, si las condiciones climáticas lo permiten, se realizará una experiencia de monitoreo ciudadano en la cuenca de Carrasco, con participación de jóvenes voluntarios. Posteriormente, el lunes, se desarrollará un seminario sobre calidad de agua a nivel departamental, donde se presentará el plan de cuidado del recurso.