En medio de las críticas y los cuestionamientos políticos por la acumulación de basura en la vía pública, resurgió la discusión estructural sobre quién debe operar el sistema de limpieza en la capital. Frente a este debate, Herou fue enfático al rechazar las soluciones extremas y aseguró que “no cree en la magia” como respuesta a los problemas de la ciudad. El director sostuvo que el debate público suele polarizarse entre posturas antagónicas impulsadas por sectores recurrentes: “Siempre es una alternativa que nos plantean los mismos actores. Nos plantean, por un lado, hay que tercerizar todo, por otro lado que hay que remunicipalizar todo”, expresó.

Lejos de inclinarse por un cambio radical en el esquema de contratación o en la participación de empresas privadas y cooperativas, la Intendencia de Montevideo apuesta por mantener el modelo mixto actual y concentrar sus esfuerzos en la eficiencia operativa. “Para nosotros la clave está en la gestión y con mucha cercanía, con la realidad, con cada barrio y con la gente”, afirmó Herou, subrayando la necesidad de adaptar las respuestas a las particularidades de cada zona de Montevideo. En esa línea, concluyó descartando modificaciones estructurales en el corto o mediano plazo: “Por ahora no tenemos previsto ni pasar para un lado ni pasar para el otro”.