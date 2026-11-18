La gestión de los residuos sólidos urbanos en Montevideo volvió al centro del debate público luego de que se registraran demoras en el levante de contenedores en distintos puntos de la capital durante el mes de noviembre. Consultado al respecto el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo (IM), Leonardo Herou, reconoció las dificultades operativas de las últimas semanas y explicó los factores internos que derivaron en el actual escenario, al tiempo que fijó la postura de la administración frente a las propuestas de modificar el modelo de gestión del servicio.
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De acuerdo con el jerarca municipal, el departamento venía atravesando un proceso sin mayores sobresaltos hasta hace pocas semanas. Herou señaló que se estaba desarrollando “una transición muy ordenada entre [el inicio de la gestión] y fines de octubre”, período en el cual los circuitos de limpieza funcionaron dentro de los parámetros esperados. Sin embargo, advirtió que al comenzar noviembre se desencadenó “una serie de circunstancias” imprevistas que alteraron la normalidad del servicio y provocaron retrasos visibles en la recolección domiciliaria y el vaciado de contenedores en varios barrios montevideanos.
Tensiones con el personal municipal
Al profundizar en las causas que originaron este desajuste operativo, el titular de Desarrollo Ambiental apuntó directamente a las tensiones internas con el personal municipal. Según explicó, la comuna enfrenta el desafío de “ordenar el vínculo con los trabajadores” del área de limpieza, quienes en las últimas semanas “tomaron algunas medidas” gremiales que impactaron de forma directa en la frecuencia y regularidad de los recorridos. Desde la administración se busca encauzar el diálogo y reorganizar las dinámicas laborales para restablecer el ritmo habitual de trabajo en el menor plazo posible.
En medio de las críticas y los cuestionamientos políticos por la acumulación de basura en la vía pública, resurgió la discusión estructural sobre quién debe operar el sistema de limpieza en la capital. Frente a este debate, Herou fue enfático al rechazar las soluciones extremas y aseguró que “no cree en la magia” como respuesta a los problemas de la ciudad. El director sostuvo que el debate público suele polarizarse entre posturas antagónicas impulsadas por sectores recurrentes: “Siempre es una alternativa que nos plantean los mismos actores. Nos plantean, por un lado, hay que tercerizar todo, por otro lado que hay que remunicipalizar todo”, expresó.
Lejos de inclinarse por un cambio radical en el esquema de contratación o en la participación de empresas privadas y cooperativas, la Intendencia de Montevideo apuesta por mantener el modelo mixto actual y concentrar sus esfuerzos en la eficiencia operativa. “Para nosotros la clave está en la gestión y con mucha cercanía, con la realidad, con cada barrio y con la gente”, afirmó Herou, subrayando la necesidad de adaptar las respuestas a las particularidades de cada zona de Montevideo. En esa línea, concluyó descartando modificaciones estructurales en el corto o mediano plazo: “Por ahora no tenemos previsto ni pasar para un lado ni pasar para el otro”.