La decisión del Congreso de Intendentes de mantener para el ejercicio 2027 los valores de la patente de rodados de los vehículos a combustión, pese a la caída en los precios de mercado de los automóviles, desencadenó un enfrentamiento interno en el Partido Nacional entre legisladores y jefes departamentales. La resolución reviste especial relevancia política debido a que la colectividad gobierna 14 intendencias —a las que se suma una bajo el lema Coalición Republicana—, contando con una amplia mayoría en el organismo que adoptó la medida. Ante la escalada del conflicto, el Directorio nacionalista resolvió solicitar información sobre los fundamentos de la resolución, motivo por el cual el presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, se reunió con el titular del Directorio, Álvaro Delgado, comprometiéndose a presentar un informe explicativo.