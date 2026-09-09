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Política Orsi | Álvaro Delgado | reunión

Reuniones con líderes partidarios

Presidente Orsi recibió a Delgado quien pidió respaldar a Ferrero y avanzar en allanamientos nocturnos

Con el encuentro con el nacionalista Álvaro Delgado, el presidente Yamandú Orsi Orsi finalizó intercambios sobre política exterior con referentes partidarios.

Yamandú Orsi y Álvaro Delgado.

Yamandú Orsi y Álvaro Delgado.

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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió al titular del Partido Nacional, Álvaro Delgado, en el marco de las reuniones con referentes de los principales partidos políticos con el objetivo de abordar temas de política exterior antes de la participación del mandatario en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Estados Unidos (EEUU).

En el marco des estos encuentros políticos, el 4 de setiembre, Orsi se había reunido con los referentes de los partidos Colorado, Andrés Ojeda; Independiente, Pablo Mieres, y Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Tres días después, hizo lo propio con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

En rueda de prensa, Delgado comentó que hablaron sobre seguridad pública y acerca de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. "Para nosotros el respaldo a la fiscal de Corte es clave, porque es una persona que nos da garantías a todos, además necesita instrumentos", dijo.

El presidente del PN manifestó a Orsi que el país necesita "un instrumento para poder trabajar contra el narcotráfico y el crimen organizado, lo necesita la Fiscalía y la Policía".

"Sugerimos que la Presidencia de la República cite a los partidos políticos a una comisión multipartidaria, para poder acordar un texto para una ley que habilite los allanamientos nocturnos", indicó Delgado.

Detalló que la creación de esta ley está prevista en la Constitución, y necesita una mayoría de dos tercios en la Asamblea General para ser aprobada. A su vez, se deberá plebiscitar para su aprobación popular.

En materia internacional, Delgado expresó al mandatario que era "importante" que "pida una reapertura democrática en Cuba" y que reclame "elecciones libres con garantías" en Nicaragua tras las declaraciones del presidente de ese país, Daniel Ortega, así como un "cronograma de apertura electoral en Venezuela".

Tema de la Asamblea de la ONU: "Restaurar la confianza y gestionar la transformación"

Según informó Presidencia, estos encuentros permitieron intercambiar sobre el posicionamiento de Uruguay en el plano internacional, en el marco del 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo este mes en Nueva York (EEUU).

El debate general de la Semana de Alto Nivel se desarrollará entre el 22 y el 28 de setiembre y está previsto que los jefes de Estado intervengan en ese lapso.

El tema propuesto es “Restaurar la confianza y gestionar la transformación, a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos”.

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