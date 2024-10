Hipocresía en el spot de Ojeda: uso exclusivo de perros de raza desató las críticas

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Laurita_hoffman/status/1843092896020656151&partner=&hide_thread=false Soy animalista. No te creo nada. Dijiste que "estabas pensando en adoptar una mascota". Ahora? Recién? Vamos, déjate de vender humo. Solo sos el bebé reno de Luis Alberto Alejandro Aparicio. Esa es tu meta. — #ConLosDerechosAdquiridosNO (@Laurita_hoffman) October 7, 2024

Críticas en redes sociales

Las redes sociales se convirtieron en el escenario de un intenso debate tras la difusión del spot. Un usuario en X le dijo a Ojeda: “No has entendido que lo esencial del bienestar animal no está dirigido al cuidado de las mascotas que están cuidadas en hogares lindos y seguros, sino justamente para las que están desprotegidas o maltratadas. Pero es lógico que no lo sepas porque requiere un mínimo de profundidad”.