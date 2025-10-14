Iafigliola: "El Partido Nacional ya no me representa, me dio la espalda"

Sobran los motivos

Consultado sobre el motivo que llevó a su sector a concluir que el Partido Nacional ya no era el vehículo adecuado para sus ideas, Iafigliola explicó: "Siempre hice política desde mis raíces cristianas, siempre empuje una visión socialcristiana sobre los temas de la sociedad. Siempre sentí que el Partido Nacional era el partido que mejor me representaba.Pero en los últimos tiempos, por algunas cuestiones ideológicas, empecé a tener diferencias y a sentir que ese partido, que en algún momento me cautivó por su historia, ya no me representaba".

Al profundizar en las situaciones de controversia, criticó al Partido Nacional por su postura en temas de "defensa de la vida y la familia", citando casos concretos de votaciones legislativas. Recordó que, en relación con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) —en 2008 y en 2012—, solicitó formalmente a la colectividad que debatiera el tema e impartiera un "mandato a sus legisladores para que votaran en contra". Sin embargo, lamentó que en ambas instancias "hubo legisladores que votaban a favor del aborto", mencionando específicamente a los senadores Julio Lara (en 2008) y Jorge Saravia (en 2012).

Otro punto de quiebre se produjo durante la discusión de la Ley Trans. El líder de Adelante explicó que, tras la aprobación de la norma, y ubicándose "parado en la vereda enfrente de esa ley", decidió impulsar la recolección de firmas para un referéndum. No obstante, denunció que "el partido me dio la espalda", dejándolo solo en la iniciativa.

¿Qué es ser 100% contrarios a la ideología de género? Ante esta pregunta, Iafigliola explicó: "La ideología de género niega la existencia de dos sexos, niega la biología, niega que nacemos varón y mujer. Y dice que el tema de la sexualidad humana es un tema de construcción social y cultural. Nosotros obviamente estamos en contra de esta mirada ideológica sobre la sexualidad humana porque la ley natural muestra claramente que nacemos varón y mujer".

Remarcó que si bien respeta la libertad individual, su rechazo se dirige a la institucionalización de esta perspectiva ideológica, a que se traduzca en leyes y políticas públicas: "Yo entiendo que todas las personas tienen la libertad de tomar la decisión que quieran a la hora de llevar adelante su vida íntima. Respeto la dignidad humana de todas las personas, lo repetí diez mil veces cuando llevé adelante la campaña de referéndum para intentar derogar la Ley Trans, pero poner una visión ideológica en una ley o en una guía de educación sexual de Primaria, no lo comparto".

La eutanasia que "desbordó el vaso"

El punto de inflexión definitivo fue el debate sobre la ley de eutanasia, un tema que, según el dirigente, fue la "gota que desborda el vaso". Relató que en junio de este año envió una carta al Directorio del PN, entregada inicialmente a la expresidenta Macarena Rubio y luego reiterada a Álvaro Delgado, solicitando un debate interno y un "mandato a sus legisladores a votar en contra", amparándose en la "historia del Partido Nacional de Defensa de la Vida".

El exprecandidato manifestó su frustración al señalar que "no la trataron, no me respondieron y en la Cámara de Diputados hubieron legisladores del Partido Nacional que votaron a favor de la eutanasia". Calificó la falta de respuesta como una desatención política al planteo de una "agrupación nacional con 22 años, un dos veces precandidato como lo fui yo a la presidencia".

Iafigliola sentenció que la decisión, aunque "nos duele tomarla", era "inevitable", ya que "cuando desde el punto de vista político, ideológico, no sos tenido en cuenta y no te sentís representado, bueno, el camino no es otro que el de irte". Aclaró que, a pesar del dolor, no se van a su casa, sino que continuarán "haciendo política, pero desde un lugar distinto, identificado 100% con nuestras ideas".

"No vi la mirada provida de Lacalle Pou"

Finalmente, el dirigente arremetió contra la gestión del expresidente Luis Lacalle Pou en lo referido al aborto. Recordó que el mandatario, "presidente por el que trabajamos y con nuestra agrupación en el 2019 le aportamos 7.000 votos", había manifestado su intención de impulsar una "agenda provida" y de "hacer todo lo posible para bajar la cantidad de abortos".

Para colaborar con ese objetivo, su sector presentó en 2021 un proyecto llamado "Alternativas al Aborto". No obstante, criticó que la propuesta "no caminó, no se la tuvo en cuenta". Y agregó: "Un gobierno por el que yo trabajé y que obviamente estaba esperanzado, en estos temas que para nosotros son centrales, no vi la diferencia, no vi ningún cambio, no vi esa mirada pro vida del presidente que hiciera que bajaran la cantidad de abortos. Al contrario, no solamente no se tuvo esta referencia de bajar, sino que todavía aumentaron.

Y añadió: "En un gobierno por el que yo trabajé, y en el que obviamente estaba esperanzado, en estos temas que para nosotros son centrales, no vi la diferencia, no vi ningún cambio. No vi esa mirada provida del presidente que hiciera que bajaran la cantidad de abortos".

Sobre si otras figuras específicas dentro del Partido Nacional o de la coalición influyeron directamente en la decisión, Iafigliola negó que se tratara de una cuestión personal. "Yo no tengo que personalizarlo en nadie en particular, porque este es un tema que se viene dando hace mucho tiempo," afirmó.

Explicó que su discrepancia con la línea del partido es de larga data, remontándose a hechos como cuando "se coló la primera bandera de la diversidad sexual en el balcón del Partido Nacional", un episodio que él enfrentó públicamente en los años 2014 o 2015. "Lo que yo sí siempre hice fue marcar mi postura claramente en la interna, aún quedando en algunos casos en minoría o en una mayoría menor. A nadie le puede causar sorpresa ni llamar la atención que nosotros hoy estemos tomando esta decisión. Es más, algunos pensaban que la debíamos haber tomado antes", declaró.

Al ser consultado sobre si su alejamiento podría generar una fractura con la coalición de gobierno que favoreciera al Frente Amplio, manifestó no creer que eso suceda y aseguró que, a futuro, se visualiza "mirando para adelante dentro de lo que hoy es la Coalición Republicana, pero con un partido independiente propio".

Contó que una vez que su nuevo partido cumpla con los requisitos formales de la Corte Electoral, buscará la coordinación con las otras fuerzas políticas. "Yo seguramente recorra los partidos que hoy integran la coalición y algún otro, diciéndoles que yo creo en ese instrumento que se dio en llamar Coalición Republicana y que pueden contar con nosotros".

"No somos un partido religioso"

Con respecto a una posible conexión con la propuesta de Lorena Quintana, "El Encuentro", que también promueve una agenda provida y profamilia con base religiosa, Iafigliola aseguró que su propuesta "no tiene nada que ver" con la de Quintana.

"Que quede bien claro: no es una iniciativa confesional. Nosotros no somos un partido religioso", aclaró Iafigliola al ser consultado por el espiritú de esta iniciativa. Explicó que si bien tienen una "identidad ideológica social cristiana," no actúan en nombre de ninguna iglesia específica. "Acá adentro, en un sector como el mío, históricamente han convivido personas de fe y personas que no tienen fe. Personas que tienen fe y que son católicos, personas que tienen fe y son evangélicos".

Aunque reconoció que existen coincidencias con otras "movidas" de perfiles ideológicos similares, el líder de Adelante dejó claro que su iniciativa tiene "vida propia". Señaló que, históricamente, siempre se ha reunido con personas que comparten la misma "identidad ideológica", y que incluso se encontró con Quintana antes de que ella anunciara su salida de Cabildo Abierto, pero reiteró que "tenemos vida propia".

Respecto a la posibilidad de una futura confluencia o unión con propuestas como la de Quintana, Iafigliola adoptó una postura de apertura, pero sin dilaciones. "Veremos, veremos," manifestó, aunque inmediatamente añadió: "Lo que está claro es que yo nunca esperé a nadie en mi vida política. Quien me conoce saben que cuando tengo una cosa clara, voy para adelante."

Finalmente, aseguró que una vez que formalice su salida ante Álvaro Delgado, comenzarán el trabajo de constitución: "La decisión está tomada y nuestro partido en breve, con un nombre que todavía no lo tenemos, pero pronto lo sabrán, va a empezar a ser parte del sistema político uruguayo." Añadió que, tras la constitución, "las puertas antes, durante y después van a estar abiertas siempre para aquel que quiera acercarse a conversar con nosotros."