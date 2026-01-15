Lo que está permitido y lo que no desde este jueves en el carril Solo Bus

La decisión de multar o no la tomará personal inspectivo de la comuna. En el proceso no participan las empresas de ómnibus.

Lo permitido y lo que no

Germán Benítez destacó que en aquellos lugares donde haya un carril Solo Bus, pero además exista por ejemplo una prohibición de estacionar durante 24 horas, “rige la norma más restrictiva”, por lo que fuera del horario de 7 a 20, en esos lugares específicos, el control y la prohibición se extiende más allá de las 8 de la noche.

Los vehículos particulares solo pueden circular por el carril Solo Bus al entrar o salir de un garaje, o al girar a la derecha en una esquina. Si circulan durante más de 100 metros, serán multados.

Sí puede estacionar en este carril cualquier vehículo, particular o no, que lleve a una persona con discapacidad. En este caso no es necesario que el auto o camioneta tenga matrícula de discapacidad.

También está permitido que lo utilicen y estacionen los camiones que transportan dinero (transporte de caudales) por un tema de seguridad.

No puede circular ni estacionar cualquier otro vehículo con fines comerciales, destacó el jerarca de la Intendencia.

Por supuesto, las ambulancias y los móviles del Ministerio del Interior sí pueden utilizar en el carril Solo Bus, y circular por él si es necesario. Además, los taxis y los remises podrán utilizar el carril.

Las bicicletas pueden circular por el carril Solo Bus siempre y cuando en esa calle no haya una ciclovía específica. Si hay ciclovía la bicicleta debe utilizarla, pero si no hay, puede ir por el Solo Bus debido a que es más seguro para el ciclista ir contra el cordón de la vereda que por el medio de la calzada, dijo Benítez.

Las multas son de 2 UR (3.696 pesos) por estacionarse sobre el carril y por circulan por más de 100 metros es de 3 UR (5.544 pesos).