Nacional le hizo una oferta a Agustín Rogel y espera la respuesta del jugador

Rogel paso por varios equipos del continente por ejemplo Estudiantes de la Plata e Inter de Porto Alegre. También jugó en Europa defendiendo al Krylia Sovetov de Rusia, Toulouse de Francia para luego fichar por el Herta Berlín de Alemania.

Ahora, Rogel deberá responder a la oferta de Nacional y si es afirmativa debería pactar su salida del Herta Berlín, con quien todavía tiene seis meses de contrato, aunque no sería un obstáculo.

Lo concreto es que Nacional pretende definir en los próximos días estas dos incorporaciones y cerrar así el plantel para la primera parte de la temporada 2026.

Rumores por Gómez y Dos Santos

En la mañana de este jueves surgieron algunos rumores de salidas en Nacional. Una es la de Maximiliano Gómez y la otra es la del juvenil Agustín Dos santos. El interés sería del Santos Laguna de México y Houston Dynamo de la MLS.

La salida de Maxi Gómez sería impensada en estos momentos, salvo que la oferta sea irresistible para Nacional y decida negociarlo. Por su parte la situación de Dos Santos sería distinta, ya que Nacional si la oferta es buena, puede avanzar en una transferencia y quedarse con un porcentaje de la ficha.