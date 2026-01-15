Nacional le hizo una oferta a Agustín Rogel y espera la respuesta del jugador

Nacional sigue esperando por sus últimos dos refuerzos para la temporada 2026. El tricolor decidió espera uno días más por César Araújo y si no se concretara activarían alguna de las otras dos opciones: Martín Barrios o Martín Rabuñal.
Sin embargo, el vicepresidente Flavio Perchman avanzó en las últimas horas por el zaguero. Nacional descartó la posibilidad en este período de pases de la vuelta de Guzmán Corujo y aceleró por otro ex Nacional, Agustín Rogel.
Perchman se reunió con el representante del jugador Ariel Krasouski y le hizo una oferta formal por el zaguero. El jugador de 28 años defendió a Nacional en las temporadas 2015 al 2018, disputando 22 partidos y marcó 2 goles.
Rogel paso por varios equipos del continente por ejemplo Estudiantes de la Plata e Inter de Porto Alegre. También jugó en Europa defendiendo al Krylia Sovetov de Rusia, Toulouse de Francia para luego fichar por el Herta Berlín de Alemania.
Ahora, Rogel deberá responder a la oferta de Nacional y si es afirmativa debería pactar su salida del Herta Berlín, con quien todavía tiene seis meses de contrato, aunque no sería un obstáculo.
Lo concreto es que Nacional pretende definir en los próximos días estas dos incorporaciones y cerrar así el plantel para la primera parte de la temporada 2026.
Rumores por Gómez y Dos Santos
En la mañana de este jueves surgieron algunos rumores de salidas en Nacional. Una es la de Maximiliano Gómez y la otra es la del juvenil Agustín Dos santos. El interés sería del Santos Laguna de México y Houston Dynamo de la MLS.
La salida de Maxi Gómez sería impensada en estos momentos, salvo que la oferta sea irresistible para Nacional y decida negociarlo. Por su parte la situación de Dos Santos sería distinta, ya que Nacional si la oferta es buena, puede avanzar en una transferencia y quedarse con un porcentaje de la ficha.