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Sociedad Federico Lamaita | medicina | Clínica

Agresor de Medicina detenido

Federico Lamaita fue retirado de clínica psiquiátrica y quedó a disposición de la Justicia

El joven de 19 años acusado de intento de femicidio el 1° de setiembre en un pasillo del anexo de la Facultad de Medicina, quedó a disposición de Fiscalía.

Federico Lamaita trasladado por la Policía en la puerta de la clínica.

Federico Lamaita trasladado por la Policía en la puerta de la clínica.

 Captura Subrayado
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Por Redacción Caras y Caretas

Federico Lamaita, el joven de 19 años que intentó matar a una compañera en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) el el pasado 1° de setiembre, fue detenido este lunes (según consignó Subrayado y confirmó Caras y Caretas) en la puerta de la clínica psiquiátrica en la que fue internado tras ser detenido por la Policía tras cometer el brutal ataque.

La Fiscalía estaba a la espera de que Lamaita fuera dado de alta médica en la clínica ubicada en Brazo Oriental para tomarle declaración por primera vez al joven (la víctima y testigos ya declararon), situación que se dará en las próximas horas a dos semanas del crimen que es investigado por el fiscal de Violencia de Género de 2º Turno, Luis Pacheco.

Reiniciaron las clases en Medicina

Este lunes, se retomaron las clases en la Facultad de Medicina, que habían sido suspendidas (al igual que en otras) por la conmoción que generó el hecho y tras reclamos de estudiantes, que ocuparon la institución durante varios días.

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