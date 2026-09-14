Federico Lamaita fue retirado de clínica psiquiátrica y quedó a disposición de la Justicia

Federico Lamaita, el joven de 19 años que intentó matar a una compañera en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) el el pasado 1° de setiembre, fue detenido este lunes (según consignó Subrayado y confirmó Caras y Caretas) en la puerta de la clínica psiquiátrica en la que fue internado tras ser detenido por la Policía tras cometer el brutal ataque.