Federico Lamaita, el joven de 19 años que intentó matar a una compañera en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) el el pasado 1° de setiembre, fue detenido este lunes (según consignó Subrayado y confirmó Caras y Caretas) en la puerta de la clínica psiquiátrica en la que fue internado tras ser detenido por la Policía tras cometer el brutal ataque.
Agresor de Medicina detenido
Federico Lamaita fue retirado de clínica psiquiátrica y quedó a disposición de la Justicia
El joven de 19 años acusado de intento de femicidio el 1° de setiembre en un pasillo del anexo de la Facultad de Medicina, quedó a disposición de Fiscalía.