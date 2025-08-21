Impuesto TEMU: para Orsi "se apunta a la equidad, no sé si la justicia"

"La (solución) que se nos ocurre es gravar como cualquier otro producto, o sea que acá se apunta a la equidad, yo no sé si la justicia, pero sí la equidad", agregó en rueda de prensa.

Oddone anunció IVA

El ministro Oddone anunció que se implementarán cambios en la tributación para abordar el impacto del fenómeno TEMU.

"Estamos siendo sensibles a atender lo que los comerciantes nos han estado planteado sobre el fenómeno TEMU y el incremento de las ventas", señaló.

"Lo que estamos promoviendo es una medida que lo que va es a igualar en materia tributaria el tratamiento de la compra final con la introducción del IVA a las compras, pero al mismo tiempo lo que vamos a promover es un aumento de las franquicias", explicó. Sin embargo, dijo que todavía no podía precisar en cuánto aumentará el tope.

Comerciantes reclaman

Los reclamos del sector comercio se hicieron notorios en los últimos meses e incluyeron un verdadero tour del presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, por todos los canales de televisión donde señaló los perjuicios para esa actividad.

Incluso, Lestido mantuvo una reunión con el presidente Yamandú Orsi y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, para considerar el tema.

Datos oficiales indican que en los primeros seis meses del año hubo 957.633 envíos desde el exterio. La cantidad se multiplicó por más de tres veces en comparación con el mismo período del año pasado, cuando fueron 304.870.

