Gabriel Oddone | Temu | impuestos

sensibles al comercio

Le llegó la hora: Oddone anunció que se aplicará IVA a compras de TEMU

El ministro Oddone anunció una serie de cambios tributarios entre los que se incluyen el IVA para las compras que se realizan por la plataforma TEMU.

Por Redacción Caras y Caretas

Atendiendo reclamos de los comerciantes el gobierno aplicará impuestos a las compras por TEMU. Así lo dijo el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, al anunciar que habrá cambios en materia tributaria para atender este reclamo.

Durante una entrevista en el programa En Perspectiva Oddone dijo que "va a haber IVA a estas compras", que hoy están exentas porque forman parte de las franquicias que los uruguayos tienen disponibles para comprar por hasta U$S 200 en el exterior tres veces por año libre de impuestos.

"Estamos siendo sensibles a atender lo que los comerciantes nos han estado planteado sobre el fenómeno TEMU y el incremento de las ventas", señaló.

"Lo que estamos promoviendo es una medida que lo que va es a igualar en materia tributaria el tratamiento de la compra final con la introducción del IVA a las compras, pero al mismo tiempo lo que vamos a promover es un aumento de las franquicias", explicó. Sin embargo, dijo que todavía no podía precisar en cuánto aumentará el tope.

"Hay algunas plataformas que quedan afuera", aseguró Oddone y agregó que si la compra se consolida o tiene su origen en Estados Unidos no podrá estar gravada, por lo que el foco principal de la medida es atender el reclamo por el efecto TEMU.

Reclamos al gobierno

Los reclamos del sector comercio se hicieron notorios en los últimos meses e incluyeron un verdadero tour del presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, por todos los canales de televisión donde señaló los perjuicios para esa actividad.

Incluso, Lestido mantuvo una reunión con el presidente Yamandú Orsi y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, para considerar el tema.

Datos oficiales indican que en los primeros seis meses del año hubo 957.633 envíos desde el exterio. La cantidad se multiplicó por más de tres veces en comparación con el mismo período del año pasado, cuando fueron 304.870.

Temas

