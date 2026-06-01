"Para que puedan saber qué pasó": Inauguraron circuito de la memoria en Las Piedras

Desde el viernes 29 de mayo se podrá recorrer el nuevo circuito de la memoria en Las Piedras (Canelones), ubicado en la Plaza Batlle y Ordóñez, que es el tercero en el departamento canario. Estos dispositivos tienen como objetivo que quienes los visitan conozcan los hechos ocurridos en esa ciudad durante la dictadura cívico-militar uruguaya.
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Durante la ceremonia inaugural, el director general de Derechos Humanos, Carlos Garolla, explicó que cuando el circuito memorial quede finalizado, contará con 27 mojones distribuidos a lo largo de la ciudad, “para que la gente pueda verlos, estudiarlos, recordar y conversar”.
Historias de lucha y búsqueda de la verdad
El jerarca también se refirió al nuevo circuito como una nueva forma de transitar la ciudad "mirando sus calles, sus plazas, instituciones, barrios y sus historias con los ojos de quienes resistieron, lucharon y jamás perdieron la esperanza de recuperar la democracia y la libertad”.
A su turno, la alcaldesa de Las Piedras, Mirta Correa, sostuvo que el nuevo circuito tiene como objetivo “seguir buscando la verdad, y sobre todo plasmar la historia de quienes han luchado por la libertad, la soberanía y la democracia que tenemos hoy”.
"La memoria es un acto de justicia", agregó el exintendente canario Marcos Carámbula, al momento de su oratoria. Además, mencionó algunas de las víctimas que debieron resistir al terrorismo de Estado en esa ciudad, como las maestras que se encontraban dando clases cuando fueron secuestradas por las fuerzas militares, los trabajadores del FrigoríficoComargeny las trabajadoras de la fábrica de dulces Petit Paris.
Por su parte, Sandra Saffores, prosecretaria general, rememoró sus épocas de estudiante en un liceo de Las Piedras, y valoró la nueva iniciativa: “Qué importante es que hoy podamos compaginar estos relatos y así mantener vivos a nuestros compañeros y compañeras”.
También disertó Eugenio Castro, director general de Espacios Públicos, quien reconoció que, en su caso, creció escuchando relatos sobre los acontecimientos de la dictadura, muchos de ellos en la voz de sus protagonistas, algo que no le sucederá a las nuevas generaciones. En tal sentido, consideró la vital importancia de los memoriales, ya que "va a llegar un momento en que nuestros hijos y nietos, no van a tener más que estos sitios que estamos construyendo, para saber qué fue lo que pasó y mantener viva la memoria”.
Para la integrante de la Comisión de Vecinos del Barrio Ansina y participante del trabajo de investigación para realizar el circuito, Claudia Castro, mencionó a aquellos vecinos y vecinas que “dieron todo para salvarse y ayudarse entre ellos durante los sucesos”, y enfatizó en la necesidad de que estás historias estén disponibles para todas las personas.