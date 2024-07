INBA rechaza acusaciones del sindicato de funcionarios del MGAP

"Desde el INBA se informa que lo ocurrido responde a la no renovación de un contrato, debido a una evaluación del desempeño no satisfactoria, y no de un despido como se ha sostenido por el gremio. Dado que ciertas manifestaciones públicas que sostienen falsedades podrían suponer una grave afectación al honor de la persona denunciada, se exhorta a cuidar el nombre de las personas e instituciones ante denuncias de este estilo. Este asunto está siendo tratado en el ámbito correspondiente, habiendo dispuesto el MGAP una investigación administrativa al respecto, por los que estaremos atentos a las resultados de la misma", finaliza la misiva del INBA.