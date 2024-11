Inicia la transición presidencial: Orsi dijo que será "aceitada y ágil"

En ese sentido, sostuvo que ya están las condiciones dadas para poner los equipos a "trabajar en la cancha".

Por otro lado, Orsi dijo que conversó con el presidente sobre el Mercosur, y la futura cumbre que tendrá lugar los próximos 6 y 7 de diciembre en Uruguay, en esa línea, el futuro mandatario trajo a flote que acompañara a Lacalle Pou a la reunión del bloque.

"Aclaro y explicito algo que creo que ya se sabe, que el propio presidente la misma noche de la elección me convocó para que lo acompañara para la cumbre", dijo.

Orsi visitará a Lula Da Silva

El presidente habló con Orsi sobre proyectos pendientes que el país tiene con Brasil, incluyendo la licitación para el puente Yaguarón.

"En el día de mañana yo haré una visita al presidente Lula en Brasilia, donde llevo como tema central la posibilidad de que se acelere este proceso, porque me consta que no había avanzado mucho, no por falta de voluntad de Brasil, sino porque la circunstancia de una licitación a veces hace que las cosas se demoren", señaló.

