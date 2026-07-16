INR firmó convenio con organización sustentable para capacitar a 40 privadas de libertad en técnicas de tejido

Detalles del convenio

El convenio se enmarca en las políticas de capacitación y promoción del trabajo impulsadas por el INR, orientadas a fortalecer los procesos de rehabilitación y a contribuir a la disminución de las probabilidades de reincidencia delictiva mediante programas socioeducativos y laborales.

En el marco del acuerdo, Be Green, Take Action capacitará inicialmente a 40 mujeres privadas de libertad, brindando formación en distintas técnicas de tejido (crochet y dos agujas) y proporcionando la materia prima necesaria para el desarrollo de las actividades. Asimismo, cada cuatro meses se realizarán instancias de seguimiento y profundización en distintas modalidades de tejido artesanal.

El INR tendrá a su cargo la selección de las participantes de acuerdo con la normativa vigente, el registro de asistencia para los informes de redención de pena y el acompañamiento de las actividades dentro de la unidad penitenciaria. También facilitará, cuando sea posible, el acceso a los recursos y herramientas disponibles en los talleres de costura de las unidades.

Los productos confeccionados durante las capacitaciones serán recolectados y posteriormente donados a organizaciones benéficas, cuya selección será coordinada entre ambas instituciones.

El convenio tendrá una vigencia inicial de un año y se renovará automáticamente una vez cumplido dicho plazo.

Proyecto en conjunto

La directora del INR destacó que el convenio firmado con la empresa Be Green representa la continuidad de una experiencia de capacitación que ya ha dado resultados positivos en la Unidad Nº 5 de Montevideo. Juanche explicó que la iniciativa permitirá formar a 40 mujeres privadas de libertad en técnicas de tejido con materiales textiles reciclados, fortaleciendo herramientas para su futura inserción laboral.

La jerarca indicó que la propuesta está dirigida a mujeres que se encuentran en etapas avanzadas de su proceso de rehabilitación, con el objetivo de que incorporen conocimientos que les permitan desarrollar emprendimientos y construir proyectos laborales al recuperar la libertad.

Finalmente, valoró el trabajo conjunto entre el INR, Be Green, el Proyecto Entre Manos y los equipos de Educación y Cultura de la institución, y expresó el interés de que la iniciativa continúe creciendo, ampliando su alcance y consolidándose como una herramienta de rehabilitación e inclusión social.

Otro destino para la ropa de contrabando

La presidenta de Be Green, Take Action explicó: “Lo que estamos haciendo hoy es un convenio que pone otro tipo de destino a esta mercadería falsificada que se está incautando en nuestro país”, y señaló que “todo lo que ustedes están viendo hoy son productos textiles realizados con mercadería que ha sido incautada en nuestro país.”

A su vez, subrayó que el convenio permite que parte de la mercadería incautada sea transformada en insumos para talleres de tejido desarrollados por personas privadas de libertad, en lugar de terminar íntegramente en destrucción.

Remarcó que el proyecto combina sostenibilidad ambiental, economía circular e impacto social al convertir productos falsificados en nuevos artículos de utilidad pública mediante trabajo artesanal.