Inspección del Trabajo incrementará la cantidad de fiscalizadores para este año

Más capacitaciones en todo el país

Para este año, se planifica duplicar la cantidad de capacitaciones en el interior, adelantó Puig. En las jornadas de formación participan inspectores a cargo de distintas áreas e integrantes de Jurídica de la IGTSS, con experiencia en la normativa laboral.

En 2025, fueron efectuados unos 9.000 procedimientos con personal de las divisiones Condiciones Ambientales de Trabajo (CAT) y Condiciones Generales de Trabajo (CGT). Puig también mencionó la fiscalización del acoso y la violencia en el trabajo, en aplicación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, se están profundizando las actividades en el medio rural, donde se constataron carencias en las condiciones laborales de los trabajadores.

La IGTSS detectó, asimismo, mayor presencia de trabajadores extranjeros, población que debe acceder a los derechos que las leyes nacionales establecen: “No es posible que, por su condición de trabajador migrante, se genere una situación de abuso, como se ha constatado en varias áreas”, consideró.

También se concretará la instalación de un grupo de trabajo, junto con la Fiscalía, para asegurar instancias de capacitación recíproca que mejoren la identificación de violaciones de normas de salud y seguridad en el trabajo, haya provocado o no accidentes de gravedad.

Trabajo en territorio para mejorar condiciones laborales

Puig recordó que, a 24 horas del lanzamiento del Compromiso Nacional, las autoridades de la IGTSS se reunieron con empleadores y trabajadores en el departamento de Salto. Al día siguiente, las actividades continuaron en Bella Unión, donde se comenzó a instalar una oficina.

En una labor sistemática de once semanas, que implicó la presencia de inspectores en el territorio y el encuentro tripartito con empleadores y trabajadores, se logró revertir condiciones “lamentables” de trabajo en el departamento de Artigas, manifestó Puig.

Ausencia de agua potable, desconocimiento de normas de seguridad y falta de protocolos de asistencia y traslado de obreros lesionados fueron algunas de las carencias detectadas, que pudieron convertirse en condiciones dignas, según relató.

Asimismo, dijo que se ha trabajado en sitios como canteras de piedra y establecimientos citrícolas. En este último caso, se detectó, en el departamento de Paysandú y gracias a un esfuerzo conjunto con la Fiscalía y la Policía local, una situación de trata de personas con fines de explotación laboral.