Política Cardama | Preinvestigadora | patrulleras

se vulneró patrimonio

Preinvestigadora sobre Cardama recomienda la creación de Comisión Investigadora

El informe pasará ahora al plenario del Senado; el periodo a ser estudiado es el que abarca de 2014 a 2026.

Cardama: Se investigará todo el proceso.
Por Fabián Tapia

La Comisión Preinvestigadora Sobre los hechos y procedimientos relacionados al contrato suscrito entre la República Oriental del Uruguay y el Astillero Cardama ” recomienda la formación de una Comisión Investigadora sobre el proceso de licitación para construir las dos patrulleras oceánicas. Se investigará el periodo comprendido entre 2014 y 2026.

Una vez analizada la documentación y los informes periciales de terceros independientes que sugieren "una afectación a la soberanía nacional, el patrimonio del Estado y la ética pública", la Comisión concluyó que la investigación es plenamente procedente, necesaria y urgente.

Deberá investigar la contratación, garantías y rescisión del contrato por la construcción de los dos buques patrulleros y comprenderá las actuaciones desde el año 2014 hasta el 2026.

Advierte el informe sobre una vulneración a la seguridad nacional y al patrimonio del Estado.

El proyecto de resolución pasará ahora a la Cámara de Senadores para su votación final y conformación.

La Preinvestigadora

La instalación de la Comisión fue aprobada el pasado martes 17 de febrero a solicitud del senador del Frente Amplio (FA), Sebastián Sabini.

Sabini planteó a la presidenta de la Cámara Alta que se estudien los méritos para la instalación creación de una Comisión Investigadora con el objetivo de "aclarar todos los hechos y procedimientos relacionados al contrato suscrito entre la República Oriental del Uruguay y el astillero español Cardama".

En la moción, a la que accedió Caras y Caretas, Sabini justifica que "teniendo presente que el prestigio institucional de nuestro país se ha visto claramente afectado por la presunta comisión de un fraude contra el Estado, así como las irregularidades verificadas sobre el proceso de constitución y mantenimiento de las garantías".

