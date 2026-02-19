Preinvestigadora sobre Cardama recomienda la creación de Comisión Investigadora

Advierte el informe sobre una vulneración a la seguridad nacional y al patrimonio del Estado.

El proyecto de resolución pasará ahora a la Cámara de Senadores para su votación final y conformación.

La Preinvestigadora

La instalación de la Comisión fue aprobada el pasado martes 17 de febrero a solicitud del senador del Frente Amplio (FA), Sebastián Sabini.

Sabini planteó a la presidenta de la Cámara Alta que se estudien los méritos para la instalación creación de una Comisión Investigadora con el objetivo de "aclarar todos los hechos y procedimientos relacionados al contrato suscrito entre la República Oriental del Uruguay y el astillero español Cardama".

En la moción, a la que accedió Caras y Caretas, Sabini justifica que "teniendo presente que el prestigio institucional de nuestro país se ha visto claramente afectado por la presunta comisión de un fraude contra el Estado, así como las irregularidades verificadas sobre el proceso de constitución y mantenimiento de las garantías".