Preinvestigadora sobre Cardama recomienda la creación de Comisión Investigadora

La Comisión Preinvestigadora “Sobre los hechos y procedimientos relacionados al contrato suscrito entre la República Oriental del Uruguay y el Astillero Cardama ” recomienda la formación de una Comisión Investigadora sobre el proceso de licitación para construir las dos patrulleras oceánicas. Se investigará el periodo comprendido entre 2014 y 2026.
se vulneró patrimonio
El informe pasará ahora al plenario del Senado; el periodo a ser estudiado es el que abarca de 2014 a 2026.