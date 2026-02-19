"Somos pro Uruguay", respondió Lubetkin a cuestionamientos por posturas geopolíticas del gobierno

"Nosotros recibimos en la tarde del jueves 5 la documentación certificada. Sabe que tenía que llegar de Paraguay, país depositario de los diferentes instrumentos. Nos llegó el fin de semana. Ese fin de semana a partir del domingo mismo empezamos a hacer nuestro proceso de certificación, para que el día martes llegara a los señores parlamentarios", explicó el canciller.

Lubetkin agregó que el Parlamento ahora está en la etapa de “ratificación o rechazo de un acuerdo ya firmado” y que luego vendrá el análisis de las afectaciones que tendrá y determinar "posibles mecanismos de protección".

Sobre el acuerdo con Singapur, Rodríguez consultó por qué hubo demoras de cuatro meses para "realizar el correspondiente depósito del instrumento de ratificación del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y Singapur".

Acerca de ese tratado, la subsecretaria de la cartera, Valeria Csukasi, explicó que tuvo que ver con los requisitos para hacer la publicación en el diario oficial por la cantidad de páginas: "Esto es una enseñanza que tomamos, y gracias a la cual estamos haciendo las gestiones necesarias para que por lo pronto en el caso Mercosur-UE no lleve tres meses la publicación del diario oficial, porque es cierto y hay derecho a decir, el apuro y la urgencia del tema a nivel legislativo no puede quedar demorada por una publicación o un formateo de un documento", sostuvo.

Visas de uruguayos inmigrantes en EEUU

Otro de los temas consultados por la oposición fue el de las visas de uruguayos inmigrantes en Estados Unidos (EEUU), luego de la reunión que mantuvo el presidente de la República, Yamandú Orsi y el embajador de EEUU, Lou Rinaldi.

Se le preguntó la cantidad de compatriotas afectados y sobre las razones de la inclusión de Uruguay en esta lista.

Al respecto, Lubetkin respondió: "No hay novedades sobre esta pausa sorpresiva que se definió en Estados Unidos. Lamentablemente no hay novedades tampoco de por qué se hizo, ni a nosotros ni a los otros 74 países".

"Seguimos sin saber, los 75 países de esa lista, por qué. A esta altura, lo único que nos interesa, porque realmente es incómodo y nos molesta, queremos que se termine esa lista y sobre todo queremos salir nosotros", afirmó el canciller.

Misión oficial a China

El diputado nacionalista consultó al canciller sobre "el número preciso de compatriotas" que estaban en la delegación de la misión oficial del gobierno a China, cuál era el motivo de su participación.

"El presidente Orsi ha dicho que todo viaje bilateral que haga va a ser acompañado por empresarios y otros actores de la realidad nacional", contestó Lubetkin y sostuvo que el gran número de acompañantes al viaje, que fue más que el que esperaron en un inicio, generó "problemas organizativos y logísticos, que por suerte fueron poquísimos", aseveró.

"Los objetivos que teníamos planteados para esta visita fueron logrados", sostuvo el canciller.

El opositor también preguntó acerca del Acuerdo de Libre Comercio Asociación Económica Integral Regional y consultó al canciller si Uruguay ha tomado "posición notoriamente pro China".

Lubetkin contestó: "Nosotros somos pro Uruguay. Ojalá podamos tener los mayores consensos para ir construyendo políticas de Estado".

A su vez, Csukasi recordó que el acuerdo "refiere al acceso a una región de especial interés para los sectores exportadores".

Los pronunciamientos del gobierno sobre la situación en Venezuela

Otro tema planteado por Rodríguez fue el pronunciamiento del gobierno sobre lo ocurrido en Venezuela, el pasado 3 de enero.

"Este gobierno ha tomado posiciones muy claras en relación a lo que es la situación de Venezuela en todas sus dimensiones. No ha reconocido al presidente Maduro, por el resultado electoral que nunca quedó claro qué fue lo que pasó, porque las actas oficiales nunca se terminaron de dar a conocer, y por sentido lógico, tampoco reconocemos a quien siguió en su línea", dijo el canciller en referencia a la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Lubetkin recordó que en 2017 se tomó la decisión de apartar a Venezuela del Mercosur por los parámetros democráticos.

No obstante, el ministro cuestionó la intervención de EEUU en Venezuela: "Si vamos por ese camino, todos corremos riesgo".

"Estamos monitoreando. Todos estamos analizando. Y yo me atrevería a decir que nadie puede afirmar hoy cuál puede ser el proceso y cuál puede ser el desarrollo del escenario venezolano en las próximas semanas o meses", advirtió el canciller.