Inteligencia del ejército monitorea grupos del Frente Amplio

- Actualmente la DIE coordina los esfuerzos del Sub Sistema de Inteligencia de Defensa Nacional, dentro del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado.

- Este Sub Sistema está integrado por las Agencias de Inteligencia Militar que poseen el Ejercito, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya.

No aclare que oscurece

La situación fue un poco hilarante; desde la oficina de Prensa de la Fuerzas Aérea se comunicaron para desmentir que Institucionalmente el arma no realizó actividades de inteligencia como informamos sobre el banderazo frenteamplista en la rambla y una actividad de Agite de la 609 en Malvín norte.

Era el mensaje que nos enviaba el General del Aire, una respuesta obvia pues ningún organismo sea policial o militar va a reconocer que sus servicios de información están llevando adelante actividades de inteligencia.

De todo modos aprovechamos la cortés comunicación para plantear que si institucionalmente no se ordenó, aprovecharan a investigar si las actividades chequeadas y comprobadas no habían sido obra de iniciativas individuales de los agentes.

Nunca mas se comunicaron pero en la interna de la fuerzas aérea se armó un lio de órdago.

De todo modos, sembraron la duda : entre el SIFA y el SIFFAA podía haber un problema en la pronunciación y ser gente del ejército no de la aviación, pero antes que chequeara con mi fuente, ésta ya me había invitado a ver una presentación de libros a la Feria.

Entre libros y banderas

Caminando entre stands de libros, ante la consulta mi fuente algo molesta me recordó que para que no quedaran dudas me había comentado que la orden venia desde el Ministerio de Defensa y lo hacia gente de la aviación, del SIFA.

Que como me había informado también se pensaba controlar las actividades del sábado 12 de octubre y el domingo 13.

- Mas que periodista pareces un "lupa" (agente de inteligencia) re preguntando

- Información cruzada opera como "fruta podrida"

Ya sobre la avenida 18 de julio entre militantes que embanderados repartían listas me mostró la lista de las actividades que desde el Ministerio de Defensa se había ordenado vigilar y que como habían quedado expuestos agentes del SIFA y tenían flor de lío en la interna, se había decidido encomendar la tarea a Inteligencia del Ejército.

La información tenia los horarios delas actividades y quienes participarían; hago notar a mi fuente que me llama la atención la denominación de los participantes, una denominación de uso mas bien interno de la fuerza política.

Una mueca irónica y de sorna quería decirme: ¿sos arrancado verde?.

- ¿ uno de ustedes o informante?

- Hacé tu laburo.

IMG-20241012-WA0001.jpg