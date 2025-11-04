Hacete socio para acceder a este contenido

Política intendente | Florida | Enciso

desarrollo inteligente

Intendente de Florida viajó a China y busca acuerdos de comercio y tecnología

El intendente de Florida Carlos Enciso, se encuentra en China donde presentó el modelo productivo del departamento y destacó oportunidades de cooperación.

Por Redacción Caras y Caretas

Una delegación uruguaya liderada por el Intendente de Florida, Carlos Enciso, se encuentra en la República Popular China (del 1 al 9 de noviembre) con el objetivo de fortalecer la cooperación económica, comercial y tecnológica entre el departamento y el país asiático.

La estadía en China

El itinerario, que incluye las ciudades de Zhengzhou y Shanghai, se centra en la exploración de nuevas oportunidades en el sector agroindustrial, la innovación y el potencial tecnológico de Florida.

La visita ha incluido reuniones con la China Henan Agricultural Investment Group Co., Ltd., y otras autoridades provinciales.

Un punto destacado fue la exposición del Intendente Enciso en el Encuentro China–LAC (América Latina y el Caribe), donde abordó los desafíos del desarrollo inteligente y presentó el modelo productivo de Florida, destacando sus oportunidades de cooperación.

La agenda también prevé la firma de memorandos de entendimiento, visitas técnicas a centros de investigación y empresas (como el mercado de carnes Wanbang y la láctea Huahua Niu) para promover inversiones bilaterales en el rubro agroindustrial.

La delegación concluirá su viaje en la China International Import Expo (CIIE) en Shanghai, donde el Intendente mantendrá reuniones clave con representantes vinculados al Frigorífico Florida, buscando avanzar en la expansión del sector cárnico uruguayo en el competitivo mercado asiático.

