Una delegación uruguaya liderada por el Intendente de Florida, Carlos Enciso, se encuentra en la República Popular China (del 1 al 9 de noviembre) con el objetivo de fortalecer la cooperación económica, comercial y tecnológica entre el departamento y el país asiático.
desarrollo inteligente
Intendente de Florida viajó a China y busca acuerdos de comercio y tecnología
El intendente de Florida Carlos Enciso, se encuentra en China donde presentó el modelo productivo del departamento y destacó oportunidades de cooperación.