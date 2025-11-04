Intendente de Florida viajó a China y busca acuerdos de comercio y tecnología

Un punto destacado fue la exposición del Intendente Enciso en el Encuentro China–LAC (América Latina y el Caribe), donde abordó los desafíos del desarrollo inteligente y presentó el modelo productivo de Florida, destacando sus oportunidades de cooperación.

La agenda también prevé la firma de memorandos de entendimiento, visitas técnicas a centros de investigación y empresas (como el mercado de carnes Wanbang y la láctea Huahua Niu) para promover inversiones bilaterales en el rubro agroindustrial.

La delegación concluirá su viaje en la China International Import Expo (CIIE) en Shanghai, donde el Intendente mantendrá reuniones clave con representantes vinculados al Frigorífico Florida, buscando avanzar en la expansión del sector cárnico uruguayo en el competitivo mercado asiático.