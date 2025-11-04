El eco del encierro: "El Bataraz" revive la voz de Rosencof en escena

Un trinomio de voces y memorias

La dirección de Joaquín Doldán equilibra crudeza y belleza visual, acompañada por la música original de Francisco Stareczek y la participación especial de Javier Peraza (Títeres Cachiporra), que aportan textura y profundidad escénica.

La obra se presenta los miércoles 5, 12, 19 y 26 de noviembre a las 20:30 horas en la Sala Cero de Teatro El Galpón, con entradas disponibles en RedTickets y bonificaciones para Socios Espectacular y La Diaria.

Rosencof: el escritor que sobrevivió para contar

Mauricio Rosencof, figura fundamental de la literatura y la historia política uruguaya, nació en Florida en 1933. Su vida, marcada por el exilio interior del calabozo y la militancia en el Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros, ha dejado una huella imborrable en la cultura nacional.

Su obra, traducida a múltiples idiomas, combina memoria, poesía y denuncia, y continúa inspirando nuevas generaciones de artistas y espectadores.

Una generación de relevo en escena

El actor Agustín Camacho —tres veces premiado con el Florencio— lleva adelante una interpretación que trasciende lo actoral para convertirse en testimonio. Con formación en teatro, vestuario y escultura, Camacho encarna una figura versátil dentro de la escena uruguaya contemporánea, capaz de combinar rigor técnico y sensibilidad poética.

Por su parte, Joaquín Doldán, autor, dramaturgo y gestor cultural, continúa expandiendo su universo creativo. Su colaboración con Rosencof no solo resignifica un texto emblemático, sino que refuerza un puente generacional entre la memoria y la actualidad artística del país.

El teatro como resistencia

El Bataraz no es solo una obra sobre el encierro: es una declaración sobre la supervivencia del espíritu humano. Entre sombras y silencios, entre la palabra y la locura, la pieza confirma que el arte sigue siendo una forma de resistencia y de ternura.