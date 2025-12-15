Interior presentó la Dirección Nacional de Bienestar Laboral y Psicosocial

Asimismo, Negro señaló que la creación de la Dirección se enmarca en un “fortalecimiento más amplio de las políticas de salud mental, mejoras en las condiciones de trabajo, avances salariales y aumento de partidas para funciones preventivo-represivas, nocturnidad y otras compensaciones”.

En esa línea, anunció la creación de la Comisión de Salud Mental, coordinada por la nueva Dirección e integrada por representantes sindicales y de Sanidad Policial, con el objetivo de identificar problemáticas prioritarias y proponer medidas concretas.

También resaltó el fortalecimiento de la educación policial, con la extensión de la formación para la escala básica y la incorporación de contenidos vinculados a la salud mental.

“Queremos que cada policía sepa que no está solo, que su salud y su bienestar importan, y que este Ministerio está presente”, concluyó el ministro, señalando que la creación de la Dirección es un paso fundamental y, a la vez, un punto de partida para seguir avanzando en el bienestar de la Policía Nacional y el fortalecimiento institucional.

Un proceso de 20 años

Por su parte, la Directora Nacional de Bienestar Laboral y Psicosocial, Magíster Tatiana Salerno, recordó que esta dirección es el resultado de un proceso iniciado en 2005 con la creación del Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito (CAVID), que comenzó como una pequeña oficina dedicada a la atención de víctimas de delitos en todo el país y que, con el paso de los años, se especializó en la atención a víctimas policiales.

“La experiencia acumulada en estos casi 20 años cimenta hoy la creación de esta Dirección, que recoge esa historia y la proyecta hacia un nuevo tiempo institucional”, expresó.

Salerno señaló que la realidad del Ministerio del Interior plantea importantes desafíos en materia de cuidado de los recursos humanos, debido a los contextos de alta exigencia y exposición a situaciones críticas que caracterizan la labor policial. En ese marco, sostuvo que “cuidar a quienes cuidan y proteger a quienes protegen es un acto de responsabilidad institucional que impacta directamente en la calidad del servicio brindado a la población”.

Balance del año

Sobre lo realizado durante 2025, la directora informó que desde marzo se brindó primera asistencia psicológica a más de 1.500 personas —funcionarios y familiares— en situaciones de crisis; se capacitó a 800 funcionarios en victimología, intervención en crisis, primeros auxilios emocionales y autocuidados; y se acompañaron procesos de duelo y situaciones especialmente traumáticas con alta exposición pública.

Además, se creó el Área de Ambiente Laboral, se desarrolló un plan piloto de cuidado de equipos en el Área de Homicidios, se avanzó en un proyecto de caracterización de suicidios en funcionarios del Ministerio y se fortaleció la formación policial, incluyendo por primera vez a futuros agentes penitenciarios.

El acto culminó con la entrega de reconocimientos a los equipos administrativos y técnicos, y a la Ayudantía de la Dirección, así como Jefes y Directores, por su compromiso, responsabilidad y dedicación, destacando la empatía y la humanidad como valores centrales de su labor.

En dicha instancia también se realizó la rendición de cuentas del trabajo desarrollado por el anterior CAVID y se entregaron reconocimientos a distintas unidades y equipos por su compromiso y la implementación de buenas prácticas en materia de bienestar laboral.