Interior inauguró en Tacuarembó la Regional Norte de Policía Científica

“Esta regional es un verdadero hito para nuestra Policía Nacional y para el país. Nos permite brindar intervenciones con más celeridad, precisas y eficientes, con personal altamente capacitado aplicando los métodos científicos más avanzados”, aseguró.

Negro recordó su primer contacto profesional con la Policía Científica hace más de 25 años, cuando iniciaba su carrera en el Ministerio Público. Narró que, en épocas del Fiscal de Corte Darío Pérez Valdés, realizó su primer curso de formación para fiscales, dictado por destacados referentes de la unidad, como Roberto de los Santos y Washington Curbelo, donde quedó sorprendido por el nivel técnico y el profesionalismo.

Señaló que esto se mantuvo a lo largo de los años e hizo que la Policía Científica uruguaya “sea reconocida incluso fuera de fronteras” y constituye hoy “la principal herramienta para hacer justicia, especialmente en los crímenes más graves”.

Agradeció especialmente a los 27 funcionarios que integrarán la nueva sede. “Estamos orgullosos de que sean parte de nuestra Policía Científica. Sin Policía Científica no hay justicia posible”, afirmó.

El jefe regional reportará directamente al Coordinador Ejecutivo de la Dirección Nacional de Policía Científica, asegurando coordinación con la estructura nacional y permitiendo derivar material a Montevideo cuando sea necesario.

Tacuarembó como lugar estratégico

El Jefe de Policía, Roberto Pereira, repasó su experiencia dentro de Policía Científica y destacó que desde entonces comprendió la necesidad de regionalizar y descentralizar esta unidad.

Pereira destacó que la infraestructura inaugurada fue diseñada con recursos propios y personal de mantenimiento de la Jefatura, y valoró la ubicación estratégica de Tacuarembó.

“El norte del país tiende a consolidarse como un polo de unidades especializadas” como son la Regional 5 de Policía Caminera, destacamento de la Guardia Republicana, y ahora esta nueva Regional de Policía Científica que se suma a otros proyectos en desarrollo, como la base de la Unidad Aérea Policial en Rivera.

Afirmó que toda esta estructura fortalecerá las operaciones de seguridad pública. “Lo que hacemos hoy es para mejorar la gestión de la seguridad pública”, aseveró Pereira.

"Una base propia de criminalística capaz de dar respuestas inmediatas y profesionales"

Por su parte, el Director Nacional de Policía Científica, Fernando Noble, destacó que la nueva regional es resultado de una estrategia consolidada por las actuales autoridades y recordó especialmente los aportes del Jefe de Policía, quien trabajó seis años en la dirección.

“Hoy, gracias a una mirada estratégica y a la decisión institucional, la región norte cuenta por primera vez con una base propia de criminalística capaz de dar respuestas inmediatas y profesionales”, subrayó el jerarca.

Noble agradeció al personal responsable de la reconstrucción edilicia, “cuyo compromiso dejó una huella invaluable”, y subrayó la máxima calidad técnica del equipo designado para la sede.

“Este paso adelante fortalece a la institución, mejora la calidad del servicio y reafirma nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la comunidad”, concluyó Noble.

Equipamiento disponibles y servicios que ofrecerá

La sede cuenta con un equipamiento similar al de Montevideo, incorporando cámaras 360°, sistemas AFIS, luz forense, dispositivos de extracción informática y tecnología de última generación.

Las instalaciones fueron completamente restauradas y adecuadas a las necesidades técnicas de cada área, ofreciendo un entorno seguro, moderno y apto para el trabajo especializado.

Entre los servicios que comenzarán a funcionar se encuentran:

• Investigaciones criminalísticas de campo, con respuesta inmediata.

• Análisis informático con software especializado.

• Análisis de huellas dactilares, centralizando los indicios de toda la región.

• Accidentología: Pericias mecánicas: frenos, luces y sistemas vehiculares.

• Supervisión técnica y administrativa, integrada por personal formado en la Escuela de Criminalística.