Este lunes se llevó a cabo un Consejo de Liga en el que se resolvió el comienzo del Campeonato Uruguayo 2025. A diferencia de lo que había resuelto la Comisión de Clubes, finalmente el comienzo será el primer fin de semana del mes de febrero.
Se atrasó el comienzo del Campeonato Uruguayo 2026: será el primer fin de semana de febrero
La Supercopa entre Nacional y Peñarol tendrá lugar el domingo 1° de febrero en el Centenario, mientras que el Apertura comenzará el fin de semana siguiente.