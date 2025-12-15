Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Campeonato Uruguayo | Nacional | Peñarol

cambia todo cambia

Se atrasó el comienzo del Campeonato Uruguayo 2026: será el primer fin de semana de febrero

La Supercopa entre Nacional y Peñarol tendrá lugar el domingo 1° de febrero en el Centenario, mientras que el Apertura comenzará el fin de semana siguiente.

Campeonato Uruguayo comenzará el primer fin de semana de febrero.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Este lunes se llevó a cabo un Consejo de Liga en el que se resolvió el comienzo del Campeonato Uruguayo 2025. A diferencia de lo que había resuelto la Comisión de Clubes, finalmente el comienzo será el primer fin de semana del mes de febrero.

Durante el Consejo de Liga, Nacional presentó una moción que fue apoyada por los clubes en la que solicitaban que la Supercopa (clásico entre Nacional y Peñarol) se dispute el domingo 1° de febrero, mientras que el fin de semana siguiente estará comenzando el Torneo Apertura. Habrá un receso por el Mundial entre el 8 de junio y el 11 de julio.

Además, el periodista Carlos Bardakian, informó que la Comisión de Clubes empezará a trabajar con la AUF para organizar un torneo amistoso en el mes de enero del próximo año.

