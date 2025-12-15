Se atrasó el comienzo del Campeonato Uruguayo 2026: será el primer fin de semana de febrero

Durante el Consejo de Liga, Nacional presentó una moción que fue apoyada por los clubes en la que solicitaban que la Supercopa (clásico entre Nacional y Peñarol) se dispute el domingo 1° de febrero, mientras que el fin de semana siguiente estará comenzando el Torneo Apertura. Habrá un receso por el Mundial entre el 8 de junio y el 11 de julio.