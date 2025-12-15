Según presidente de Capiatá, cuando contrataron a Marset por un mes, no sabían que era narcotraficante

Embed EN CAPIATÁ NO SABÍAN QUE MARSET ERA NARCO, SEGÚN SU PRESIDENTE |



Óscar Barreto, presidente del Deportivo Capiatá, dijo que cuando Sebastián Marset llegó al club no sabían que era un criminal, hasta que se enteraron a través de la prensa.



Investigación sobre el rol de Erico Galeano en el esquema criminal Marset-Insfrán

El dirigente deportivo fue citado a declarar en el marco de la causa que investiga a Galeano como colaborador del esquema de narcotráfico y lavado de activos de la organización Marset y el clan Insfrán. La defensa del senador solicitó al Tribunal que se incluya como prueba en el juicio la declaración que la semana pasada realizó Sebastián Marset a medio @780AM, en la cual el presunto líder narco negó conocer personalmente al legislador acusado por lavado y asociación criminal.

El 24 de febrero de 2022, pocas horas después de que se hiciera público el Operativo a A Ultranza Py, que apuntaba a Sebastián Marset como líder de la organización de narcotráfico que venía siendo investigada en Paraguay, la directiva del Deportivo Capiatá realizó una conferencia de prensa, para brindar detalles sobre el escandaloso caso y el vínculo de Marset con el club de fútbol paraguayo.

En ese momento, Barreto fue el vocero en presencia del abogado de la institución y otros directivos del club para desmarcarse de la situación.

“No tenemos nada que esconder. Quiero deslindar las responsabilidades con relación a los diversos comentarios mediáticos con relación al Deportivo Capiatá y el ex jugador Sebastián Marset. En primer término el jugador Marset fichó en el club el 16/04/2021 hasta el 29/05/2021”, mencionó Barreto.

Curiosamente, Marset disputó solo seis partidos en su estadía y se marchó de la institución sin aviso alguno, advirtieron desde el club.

De acuerdo con las manifestaciones de Barreto, el jugador uruguayo llegó por medio del representante paraguayo Derlis Maidana, y el club entregó la suma de G. 10 millones en concepto de gastos por los trámites de Sebastián Marset.

Total Cars, Rubio Ñu y el Trikala

Además, Barreto reconoció que hubo una promesa verbal de G. 100 millones con la empresa Total Cars (vinculada al esquema de lavado de activos de la organización de Marset por la que está imputada Gianina García Troche por ser titular de la empresa) pero nunca fue efectivizada.

“Derlis Maidana, el representante de Marset, ofreció un sponsor (Total Cars). Nosotros no sabíamos cuál, pero lastimosamente no se pudo cobrar a raíz de la salida del jugador Marset”, dijo.

Total Cars finalmente fue sponsor del club de Rubio Ñu. Maidana era el intermediario y Alexis Vidal González el representante de la empresa que facilitó la refacción de parte del estadio y donó una camioneta para el equipo de utilería.

* Foto: Durante la presentación (7/2021) Edgar Marset (padre de Sebastián).

Tras la salida repentina de Marset, Maidana fue oficializado como asesor deportivo del Club Rubio Ñu y desde ese club realizó la transferencia de cuatro jugadores (tres estaban jugando en Rubio Ñu): Iván Benítez, Víctor Centurión, Rodrigo Resquin y Jorge Paredes, al club AO Trikala del fútbol de Grecia, club vinculado también a la estructura de lavado de activos de A Ultranza Py y donde viajaba Marset cuando fue detenido en Dubái (9/2021).

Llamativamente, quien era secretario deportivo en Rubio Ñu, Manuel Cáceres, fue a trabajar al equipo de fútbol griego con el mismo cargo.