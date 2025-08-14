Hacete socio para acceder a este contenido

Política Ortuño | interpelación | Ambiente

Por la cancelación del proyecto Neptuno

Interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, será finalmente el próximo martes 19

La interpelación a Ortuño estaba prevista para este jueves, pero diputados entendieron que era muy próxima a la que se le realizó al ministro Alfredo Fratti.

Por Redacción Caras y Caretas

La interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, por la cancelación del proyecto Neptuno será finalmente el próximo martes 19 de agosto a las 19:00 en la Cámara de Representantes, será la primera de este período en Diputados. El miembro interpelante será el diputado del Partido Colorado Walter Cervini.

La confirmación de la nueva fecha llegó por parte del presidente de la cámara baja y representante de Frente Amplio (FA), Sebastián Valdomir.

Los principales cuestionamientos del diputado interpelante y la oposición

El pasado 4 de agosto, Ortuño compareció en una comisión del Parlamento y expuso por más de 8 horas brindando información y fundamentos de la decisión adoptada por el gobierno para brindar agua potable a la población del área metropolitana y la Costa de Oro.

Allí explicó los motivos del Poder Ejecutivo para tomar la decisión de construir la Represa de Casupá asegurando las reservas de agua dulce para la región, y de no realizar el proyecto Neptuno sustituyendo Arazatí por la una paquete de obras prioritarias (nueva Planta Potabilizadora, una Represa y Potabilizadora en Solís Chico y obras de fortalecimiento de la 4ta. Y 5ta. Línea de Bombeo).

El diputado Cervini ha manifestado su preocupación por la suspensión del proyecto original de abastecimiento de agua y aseguró que “el nuevo plan no está claramente fundamentado”.

Para el representante colorado, el ministro Ortuño no agregó elementos técnicos que sustenten la decisión del Poder Ejecutivo de suspender el proyecto Neptuno y por eso se tomó la decisión de interpelarlo.

Para la oposición, la argumentación que el gobierno dio en el Parlamento días atrás, dejó dudas y consideran que la determinación del gobierno de dejar de lado el proyecto Neptuno en Arazatí, responde más a una cuestión política que técnica. Cervini sostuvo que "el Frente Amplio está encaprichado con Casupá".

