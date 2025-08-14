Interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, será finalmente el próximo martes 19

Allí explicó los motivos del Poder Ejecutivo para tomar la decisión de construir la Represa de Casupá asegurando las reservas de agua dulce para la región, y de no realizar el proyecto Neptuno sustituyendo Arazatí por la una paquete de obras prioritarias (nueva Planta Potabilizadora, una Represa y Potabilizadora en Solís Chico y obras de fortalecimiento de la 4ta. Y 5ta. Línea de Bombeo).

El diputado Cervini ha manifestado su preocupación por la suspensión del proyecto original de abastecimiento de agua y aseguró que “el nuevo plan no está claramente fundamentado”.

Para el representante colorado, el ministro Ortuño no agregó elementos técnicos que sustenten la decisión del Poder Ejecutivo de suspender el proyecto Neptuno y por eso se tomó la decisión de interpelarlo.

Para la oposición, la argumentación que el gobierno dio en el Parlamento días atrás, dejó dudas y consideran que la determinación del gobierno de dejar de lado el proyecto Neptuno en Arazatí, responde más a una cuestión política que técnica. Cervini sostuvo que "el Frente Amplio está encaprichado con Casupá".