La interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, por la cancelación del proyecto Neptuno será finalmente el próximo martes 19 de agosto a las 19:00 en la Cámara de Representantes, será la primera de este período en Diputados. El miembro interpelante será el diputado del Partido Colorado Walter Cervini.
Por la cancelación del proyecto Neptuno
Interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, será finalmente el próximo martes 19
La interpelación a Ortuño estaba prevista para este jueves, pero diputados entendieron que era muy próxima a la que se le realizó al ministro Alfredo Fratti.