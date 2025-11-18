Las interpelación al ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía será el próximo martes 16 de diciembre en la Cámara de Diputados. El miembro interpelante será el representante del Partido Nacional (PN), Pablo Abdala. La misma está relacionada al dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por el caso Danza.
Caso Danza-Jutep
Interpelación a ministro Mahía será el 16 de diciembre
Pablo Abdala será el miembro interpelante en la comparecencia del ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía que se hará el 16 diciembre desde las 10.