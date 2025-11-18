Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Caso Danza-Jutep

Interpelación a ministro Mahía será el 16 de diciembre

Pablo Abdala será el miembro interpelante en la comparecencia del ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía que se hará el 16 diciembre desde las 10.

Ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, será interpelado por la oposición.

 Fotos Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Las interpelación al ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía será el próximo martes 16 de diciembre en la Cámara de Diputados. El miembro interpelante será el representante del Partido Nacional (PN), Pablo Abdala. La misma está relacionada al dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por el caso Danza.

Antes, el próximo lunes 24 de noviembre, se realizará la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, a cargo del diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo.

El llamado a sala de la jerarca también se da en el marco de los cuestionamientos de la oposición a que el presidente de ASSE, Álvaro Danza, se mantuviera en el organismo mientras que se desempeñaba en otro prestador público.

La interpelación a Mahía

Asimismo, el titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) será interpelado por el dictamen de la Jutep, que en una votación dividida entendió que no había incompatibilidad en las tareas desempeñadas por Danza.

La interpelación a Mahía se llevará a cabo el próximo 16 de diciembre desde las 10 am, en la Cámara de Diputados, y el miembro interpelante será el legislador nacionalista Pablo Abdala.

En conferencia de prensa, Abdala justificó la interpelación del ministro porque entiende que se ha planteado "un problema institucional" con la decisión que tomó el directorio de la Jutep. A su entender fue "un despojo" porque a su juicio la Jutep "no actuó en el cumplimiento de la función que tiene acordada legalmente".

