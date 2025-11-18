Interpelación a ministro Mahía será el 16 de diciembre

La interpelación a Mahía

Asimismo, el titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) será interpelado por el dictamen de la Jutep, que en una votación dividida entendió que no había incompatibilidad en las tareas desempeñadas por Danza.

La interpelación a Mahía se llevará a cabo el próximo 16 de diciembre desde las 10 am, en la Cámara de Diputados, y el miembro interpelante será el legislador nacionalista Pablo Abdala.

En conferencia de prensa, Abdala justificó la interpelación del ministro porque entiende que se ha planteado "un problema institucional" con la decisión que tomó el directorio de la Jutep. A su entender fue "un despojo" porque a su juicio la Jutep "no actuó en el cumplimiento de la función que tiene acordada legalmente".