Inumet emitió alerta por tormentas fuertes y severas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó que a partir de la tarde de este martes, una masa de aire húmeda e inestable comenzará a afectar la zona norte, este y parte del centro-sur del país, generando tormentas fuertes, algunas puntualmente severas.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Según informó el organismo, las condiciones tenderán a mejorar hacia la noche del miércoles 3, se prevén mejoras temporarias.
En zonas de tormenta se podrán registrar rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo.