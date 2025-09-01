Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Inumet | tormentas | organismo

Atenti que se viene

Inumet emitió alerta por tormentas fuertes y severas

Inumet informó que a partir de la tarde de este martes una masa de aire húmeda e inestable comenzará a afectar parte del país, generando tormentas fuertes.

Inumet emitió alerta por tormentas fuertes y severas

Inumet emitió alerta por tormentas fuertes y severas
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó que a partir de la tarde de este martes, una masa de aire húmeda e inestable comenzará a afectar la zona norte, este y parte del centro-sur del país, generando tormentas fuertes, algunas puntualmente severas.

Según informó el organismo, las condiciones tenderán a mejorar hacia la noche del miércoles 3, se prevén mejoras temporarias.

En zonas de tormenta se podrán registrar rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Inumet_/status/1962577697260921142&partner=&hide_thread=false

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar