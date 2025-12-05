Hacete socio para acceder a este contenido

Política viviendas | MVOT | Plan quinquenal

Plan quinquenal

Gobierno entregó 55 viviendas en Cerro Colorado y alcanzará las 2.500

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y Mevir inauguraron este jueves 46 viviendas nuevas, una readjudicada y ocho intervenciones en terrenos de particulares.

 Foto: Presidencia
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y Mevir entregaron este jueves 46 viviendas nuevas, una readjudicada y ocho intervenciones en terrenos de particulares, ubicados en Cerro Colorado, departamento de Florida.

En esta oportunidad, estuvieron presentes el ministro interino de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Christian Di Candia; el presidente de Mevir, Andrés Lima, y representantes de la Comisión Nacional Honoraria.

“Este 24 y 31 de diciembre, van a poder encontrarse con toda su familia, con todos sus amigos, al lado de una cocina, al lado de una parrilla, comiendo un asado y disfrutando de tener un lugar donde seguir construyendo un hogar y un proyecto de vida feliz”, dijo Di Candia durante la inauguración.

Plan quinquenal

Di Candia informó que Mevir entregará 2.500 viviendas en zonas rurales durante este quinquenio, y aseguró que las nuevas soluciones habitacionales “le cambian la realidad a las personas”. “Cuando entregamos una vivienda, estamos entregando muchísimo más: un lugar donde las familias puedan desarrollar un proyecto de vida feliz, puedan desarrollar un hogar que es mucho más que los ladrillos".

Y añadió: "Es imposible una política de salud que dé resultados si no hay una vivienda. Es muy difícil pedirles a las familias que se ocupen con seriedad y con responsabilidad de la educación de sus niños y de sus niñas, si no hay una vivienda. Es muy difícil pensar en las políticas de seguridad si tenemos barrios hacinados o si tenemos familias viviendo hacinadas dentro de esos hogares. Entonces, el hogar, la vivienda, no es todo, pero es importantísimo. A partir de acá, se construye muchísimo”.

Por otro lado, valoró la importancia de generar acciones que posibiliten que las personas del interior puedan permanecer en el lugar donde nacieron, aclarando que la vivienda "no es suficiente". "Se necesitan otras cosas que hay que trabajar con el sector privado, con el sector público, con la institucionalidad general del Estado para que ese desarrollo de las familias realmente sea posible”.

Sobre las viviendas y las familias beneficiarias

Se entregaron 2 viviendas de un dormitorio, 25 de dos dormitorios, 16 de tres dormitorios (incluida 1 accesible) y 3 viviendas de cuatro dormitorios. De las familias beneficiarias, 43 hogares tienen menores a cargo, una edad promedio de 35 años y se desempeñan en actividades como agricultura, ganadería, maquinaria, limpieza y cocina.

