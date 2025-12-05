Gobierno entregó 55 viviendas en Cerro Colorado y alcanzará las 2.500

Plan quinquenal

Di Candia informó que Mevir entregará 2.500 viviendas en zonas rurales durante este quinquenio, y aseguró que las nuevas soluciones habitacionales “le cambian la realidad a las personas”. “Cuando entregamos una vivienda, estamos entregando muchísimo más: un lugar donde las familias puedan desarrollar un proyecto de vida feliz, puedan desarrollar un hogar que es mucho más que los ladrillos".

Y añadió: "Es imposible una política de salud que dé resultados si no hay una vivienda. Es muy difícil pedirles a las familias que se ocupen con seriedad y con responsabilidad de la educación de sus niños y de sus niñas, si no hay una vivienda. Es muy difícil pensar en las políticas de seguridad si tenemos barrios hacinados o si tenemos familias viviendo hacinadas dentro de esos hogares. Entonces, el hogar, la vivienda, no es todo, pero es importantísimo. A partir de acá, se construye muchísimo”.

Por otro lado, valoró la importancia de generar acciones que posibiliten que las personas del interior puedan permanecer en el lugar donde nacieron, aclarando que la vivienda "no es suficiente". "Se necesitan otras cosas que hay que trabajar con el sector privado, con el sector público, con la institucionalidad general del Estado para que ese desarrollo de las familias realmente sea posible”.

Sobre las viviendas y las familias beneficiarias

Se entregaron 2 viviendas de un dormitorio, 25 de dos dormitorios, 16 de tres dormitorios (incluida 1 accesible) y 3 viviendas de cuatro dormitorios. De las familias beneficiarias, 43 hogares tienen menores a cargo, una edad promedio de 35 años y se desempeñan en actividades como agricultura, ganadería, maquinaria, limpieza y cocina.