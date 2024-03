Irene Moreira dijo que entregó varias viviendas a pedido de presidencia y legisladores

Irene Moreira no sólo repartió viviendas, también responsabilidades.

Pero lo más llamativo de sus declaraciones, corresponden al momento en que Moreira declaró que varias de las asignaciones directas de viviendas habían sido gestionadas desde el ámbito político. “Existieron casos en que las solicitudes fueron recibidas desde legisladores tanto oficialistas como de la oposición e incluso, en reiteradas ocasiones, desde la Presidencia de la República. En todos los casos siempre dispuse la actuación de los servicios técnicos correspondientes”, expresó Moreira de acuerdo a lo señalado por el citado medio.

Hace pocos días, se conoció el contenido de un informe de una abogada del Ministerio de Vivienda, en relación a la adjudicación de una vivienda a su ex empleada. El informe señalaba que el núcleo familiar de la exempleada de Moreira no se encontraba dentro de los requisitos para acceder a una vivienda en forma directa. En opinión de la abogada, la irregularidad debería generar una reconsideración del caso, para establecer si es necesario revocar el acto administrativo o no.