Jorge Díaz aseguró que la pobreza "va a bajar mucho más" en 2027

La pobreza bajará más

En materia social, Díaz valoró los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que mostraron una reducción de la pobreza en el primer semestre de 2026 frente al mismo período de 2025. El prosecretario sostuvo que la tendencia se profundizará el próximo año con la puesta en marcha de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia.

El jerarca explicó que la reducción de la pobreza responde al aumento del salario real y de las jubilaciones, así como a las políticas de transferencias destinadas a los hogares de menores ingresos. Entre ellas mencionó el Bono Crianza, dirigido a los sectores más vulnerables. La nueva asignación, creada en la última Rendición de Cuentas, será uno de los instrumentos que el gobierno espera utilizar para profundizar la mejora de los indicadores sociales desde 2027

Seguridad pública

Consultado sobre la posibilidad de replantear la estrategia nacional de seguridad, el prosecretario señaló que la decisión corresponde al Ministerio del Interior. No obstante, remarcó que "no hay verdades reveladas" en esta materia y recordó que todos los partidos políticos registraron aumentos de delitos durante sus gobiernos.

"No es un fenómeno nuevo", sostuvo, aunque aclaró que esa constatación no debe utilizarse como justificación, sino como punto de partida para "analizar al detalle qué cosas se están haciendo mal". También pidió que la seguridad se discuta de forma transversal, sin convertirla en "un botín político", porque se trata de un problema que afecta a toda la sociedad uruguaya.

Uno de los puntos que consideró más preocupantes es la cantidad de armas de fuego en circulación. Según Díaz, aproximadamente el 73% de los homicidios se comete con armas de fuego, una proporción que, a su entender, refleja la dimensión del problema.

El jerarca también señaló que hubo dificultades para avanzar en el Parlamento con modificaciones legislativas vinculadas a la regulación de armas, debido a resistencias de la oposición.

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