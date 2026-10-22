Sánchez envía mensaje a la oposición: "No aporta andar a los gritos"

Frente a los cuestionamientos de la oposición y los reclamos presupuestales, Sánchez destacó los recursos asignados en la última Rendición de Cuentas para reforzar el trabajo policial en el territorio. En ese sentido, recordó que la norma destinó rubros para la incorporación de más efectivos, el fortalecimiento de la flota de patrulleros y la ampliación de la red de videovigilancia. “Nosotros tenemos una política clara que implica que los barrios sean lo más seguros posible y que los vecinos puedan vivir tranquilamente. Hacia eso nos tenemos que enfocar”, concluyó.