El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió a los recientes datos oficiales de criminalidad correspondientes a los primeros nueve meses de 2026, reconociendo que las cifras de homicidios son negativas para el Poder Ejecutivo. El jerarca sostuvo que ante este escenario el gobierno debe enfocar sus esfuerzos en ser “más eficiente” en la persecución y represión del delito, evitando confrontaciones públicas.
Homicidios
Sánchez envía mensaje a la oposición: "No aporta andar a los gritos"
El secretario de la Presidencia defendió al ministro del Interior Carlos Negro ante críticas por homicidios.