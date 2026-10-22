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Política Pedro Sánchez |

Homicidios

Sánchez envía mensaje a la oposición: "No aporta andar a los gritos"

El secretario de la Presidencia defendió al ministro del Interior Carlos Negro ante críticas por homicidios.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió a los recientes datos oficiales de criminalidad correspondientes a los primeros nueve meses de 2026, reconociendo que las cifras de homicidios son negativas para el Poder Ejecutivo. El jerarca sostuvo que ante este escenario el gobierno debe enfocar sus esfuerzos en ser “más eficiente” en la persecución y represión del delito, evitando confrontaciones públicas.

Sánchez brindó estas declaraciones durante el lanzamiento del buque China Zorrilla en Argentina, evento al que asistió en representación del presidente Yamandú Orsi, quien no pudo concurrir debido a un inconveniente de salud. Consultado por los medios sobre el clima de preocupación en materia de seguridad, el secretario enfatizó: “No aporta andar a los gritos, aporta ponerse a trabajar”, en un contexto de cuestionamientos de la oposición al ministro del Interior Carlos Negro y remarcó la necesidad de dar respuestas concretas ante la situación actual.

Gobierno preocupado

El jerarca no ocultó la preocupación del gobierno central frente al incremento en los índices delictivos. “Este es un dato que, por supuesto, nos entristece. Es un dato negativo que no nos gusta”, expresó Sánchez, al tiempo que apuntó que una parte sustancial de los homicidios registrados está directamente vinculada al uso de armas de fuego y a disputas violentas entre bandas criminales. Respecto a los detalles operativos de la estrategia de seguridad pública, remitió la vocería específica al ministro del Interior, Carlos Negro.

Frente a los cuestionamientos de la oposición y los reclamos presupuestales, Sánchez destacó los recursos asignados en la última Rendición de Cuentas para reforzar el trabajo policial en el territorio. En ese sentido, recordó que la norma destinó rubros para la incorporación de más efectivos, el fortalecimiento de la flota de patrulleros y la ampliación de la red de videovigilancia. “Nosotros tenemos una política clara que implica que los barrios sean lo más seguros posible y que los vecinos puedan vivir tranquilamente. Hacia eso nos tenemos que enfocar”, concluyó.

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