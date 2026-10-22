El FA quiere cambiar a Mónica Ferrero: debería "dar un paso al costado", dijo Pereira

La opinión del presidente y la opinión del FA

El presidente puede tener opinión y yo también. El Frente Amplio tiene que tener opinión propia. Ni el Frente Amplio puede estar supeditado a la opinión del presidente, tampoco desairearlo, pero tampoco puede dejar de tener su opinión", argumentó Pereira.

Y dijo que la posición de la coalición de izquierda es "que debería haberse cambiado a la fiscal de Corte hace mucho tiempo".

"Para empezar, porque no hay consenso político sobre el nombre. Y, para seguir, porque subrogante es subrogante", afirmó. "La posición del Frente Amplio es que hay que cambiar la fiscal de Corte".

Ferrero ocupa el cargo de forma interina desde que Juan Gómez tramitó su jubilación, a fines de agosto de 2024. Antes de esa fecha, ya había suplantado a Gómez, que por razones de salud debió dar un paso al costado durante varios meses.

En cualquier caso, Gómez también ocupaba el cargo de forma interina, desde que Jorge Díaz renunció como fiscal de Corte en 2021.

Díaz fue el único y último fiscal de Corte votado por el Parlamento, que desde entonces no ha logrado ponerse de acuerdo para las mayorías especiales que se requieren para nombrar a un nuevo titular.