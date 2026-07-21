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Política

Trabajo

Grupo francés busca instalar planta de maltería con una inversión de USD 200 millones

De concretarse se generarían unos 80 puestos de trabajo y se estima que la empresa podría exportar entre 200.000 y 300.000 toneladas de cebada por año.

Grupo francés se reunió con Orsi para instalarse en Uruguay.

Grupo francés se reunió con Orsi para instalarse en Uruguay.
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Caras y Caretas Diario

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este lunes en Torre Ejecutiva a representantes del grupo inversor francés, Soufflet, que evalúa instalar una planta de maltería en el interior del país, en un proyecto que contempla una inversión estimada en 200 millones de dólares.

El encuentro se dio en el marco del interés de la compañía por desembarcar en Uruguay con una nueva planta industrial vinculada a la cadena de la cebada. De la reunión participó el director para las Américas y CEO de la empresa, Jean Christophe Figueroa. Por parte del gobierno asistieron la ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona; el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti; y el ministro de Ambiente (MA), Edgardo Ortuño, lo que da cuenta del carácter multisectorial que tendría el proyecto, con impacto tanto industrial como agropecuario y ambiental.

Según trascendió del encuentro, el proyecto prevé la instalación de la planta en el interior del país, y una de las zonas que se analiza es el litoral oeste, una región con fuerte tradición en la producción de cebada y otros cultivos de invierno vinculados a la cadena maltera y cervedera.

Empresa con presencia en 20 mercados

El grupo inversor desarrolla su actividad en el sector de la maltería y actualmente tiene presencia en 20 mercados internacionales, lo que lo posiciona como un actor relevante a nivel global en esa industria. La eventual instalación en Uruguay se sumaría a esa red internacional y representaría una nueva inversión extranjera directa en el sector agroindustrial del país.

De concretarse la inversión, el proyecto permitiría generar unos 80 puestos de trabajo directos y la empresa estima que podría exportar entre 200.000 y 300.000 toneladas de cebada por año, lo que representaría un impulso adicional para los productores agrícolas de la zona de influencia de la planta.

Por el momento, el proyecto se encuentra en etapa de análisis y no fueron precisados plazos de eventual concreción ni el estado de avance en la definición de la localización exacta de la planta.

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