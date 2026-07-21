Grupo francés busca instalar planta de maltería con una inversión de USD 200 millones

Empresa con presencia en 20 mercados

El grupo inversor desarrolla su actividad en el sector de la maltería y actualmente tiene presencia en 20 mercados internacionales, lo que lo posiciona como un actor relevante a nivel global en esa industria. La eventual instalación en Uruguay se sumaría a esa red internacional y representaría una nueva inversión extranjera directa en el sector agroindustrial del país.

De concretarse la inversión, el proyecto permitiría generar unos 80 puestos de trabajo directos y la empresa estima que podría exportar entre 200.000 y 300.000 toneladas de cebada por año, lo que representaría un impulso adicional para los productores agrícolas de la zona de influencia de la planta.

Por el momento, el proyecto se encuentra en etapa de análisis y no fueron precisados plazos de eventual concreción ni el estado de avance en la definición de la localización exacta de la planta.