El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este lunes en Torre Ejecutiva a representantes del grupo inversor francés, Soufflet, que evalúa instalar una planta de maltería en el interior del país, en un proyecto que contempla una inversión estimada en 200 millones de dólares.
Trabajo
Grupo francés busca instalar planta de maltería con una inversión de USD 200 millones
De concretarse se generarían unos 80 puestos de trabajo y se estima que la empresa podría exportar entre 200.000 y 300.000 toneladas de cebada por año.